Más de 300 sardineros convierten Los Alcázares en una fiesta

La emblemática Agrupación Sardinera de Murcia se trasladó ayer a Los Alcázares para celebrar el II Encuentro Sardinero del municipio con un pasacalles en el que participaron más de 300 sardineros.

Repartiendo juguetes e ilusión entre los más pequeños, los integrantes de la agrupación recorrieron las calles del municipio ribereño arropados por el calor de alrededor de 40.000 asistentes.

Comparsas, batucadas y performances del universo sardinero pusieron el toque de música y espectáculo al desfile que finalizó en la Zona Sardinera ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, donde continuó el ambiente festivo con actuaciones en directo.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Ginés Pérez Cervera, celebró la continuidad de esta colaboración asegurando que “los sardineros han venido para quedarse; no será la última vez que llenen de magia nuestra Semana de la Huerta y el Mar”.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, destacó que “la Sardina es cultura, es tradición y es felicidad compartida, y nuestro compromiso es llevarla a todos los rincones de la Región de Murcia”.

Con esta segunda participación consecutiva, la Agrupación Sardinera consolida su papel como embajadora de la cultura festiva murciana y refuerza el vínculo con un evento de referencia como la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que este año volvió a reunir a miles de personas en torno a la música, la tradición y la alegría.