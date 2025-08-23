Transporte y aparcamiento gratis en Lorca para paliar el nivel 3 de alerta por partículas PM10

Lorca se encuentra en nivel 3 de alerta ante la situación de intrusión de masa de aire sahariano que está afectando a la Región de Murcia. Así lo ha anunciado este miércoles la edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.

“Ponemos en marcha el Protocolo del Marco de Actuación Municipal ante episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10. El promedio diario de PM10 de ayer, 22 de agosto, en la estación de Lorca ha sido de 54,42 µg/m3, superando durante 5 días consecutivos el valor 50 µg/m3, lo que implica el registro del Nivel 3 Alerta establecido en el protocolo marco de PM10 debido a la presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica”, ha indicado María Hernández.

Para este 23 de agosto, se estima la presencia de polvo en superficie en el rango 5-50 μg/m3 durante la segunda mitad del día. Además, también durante la segunda mitad de la jornada se prevé el desarrollo de depósito seco de polvo sobre el sureste peninsular.

Por este motivo, la edil de Medio Ambiente ha anunciado que “desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a poner en marcha una serie de medidas para paliar posibles incidencias ante esta situación: el transporte público (autobús urbano) será gratuito, además de las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA ubicadas en la zona de La Alberca y de Los Ángeles, junto al Mercadona, que ya son gratuitas en este mes de agosto”.

Además, “llevaremos a cabo un seguimiento continuo de la evolución de los niveles registrados, aconsejando también a la población a que se mantengan informados de los datos actualizados a través de la web https://sinqlair.carm.es/calidadaire/, la página de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia”.