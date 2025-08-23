Medio ambiente
Transporte y aparcamiento gratis en Lorca para paliar el nivel 3 de alerta por partículas PM10
Se estima la presencia de polvo en superficie en el rango 5-50 μg/m3 durante la segunda mitad del día
Lorca se encuentra en nivel 3 de alerta ante la situación de intrusión de masa de aire sahariano que está afectando a la Región de Murcia. Así lo ha anunciado este miércoles la edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández.
“Ponemos en marcha el Protocolo del Marco de Actuación Municipal ante episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10. El promedio diario de PM10 de ayer, 22 de agosto, en la estación de Lorca ha sido de 54,42 µg/m3, superando durante 5 días consecutivos el valor 50 µg/m3, lo que implica el registro del Nivel 3 Alerta establecido en el protocolo marco de PM10 debido a la presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica”, ha indicado María Hernández.
Para este 23 de agosto, se estima la presencia de polvo en superficie en el rango 5-50 μg/m3 durante la segunda mitad del día. Además, también durante la segunda mitad de la jornada se prevé el desarrollo de depósito seco de polvo sobre el sureste peninsular.
Por este motivo, la edil de Medio Ambiente ha anunciado que “desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a poner en marcha una serie de medidas para paliar posibles incidencias ante esta situación: el transporte público (autobús urbano) será gratuito, además de las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA ubicadas en la zona de La Alberca y de Los Ángeles, junto al Mercadona, que ya son gratuitas en este mes de agosto”.
Además, “llevaremos a cabo un seguimiento continuo de la evolución de los niveles registrados, aconsejando también a la población a que se mantengan informados de los datos actualizados a través de la web https://sinqlair.carm.es/calidadaire/, la página de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia”.
Recomendaciones
No realizar ejercicio físico o deporte intenso al aire libre
El uso de la mascarilla FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario
Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético
El uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos
Usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad
Bajada de la temperatura de la calefacción o aire acondicionado de las casas y edificios públicos con el objeto de minimizar el consumo energético
Apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando
Evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas
Evitar desplazamientos largos para personas con problemas respiratorios
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza