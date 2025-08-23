Rescatan a una cabra que cayó a un pozo de la nieve en Totana

Ocurría sobre las doce menos cuarto de la mañana de este sábado. Una cabra montesa tuvo que ser rescatada de uno de los pozos de la nieve que se conserva dentro de Sierra Espuña, al que había caído por accidente.

Se movilizó al agente medioambiental de la zona, que, junto con voluntarios de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección Civil de Aledo, montaron un dispositivo para sacar al animal.

"Las dificultades de acceso hasta el fondo del pozo dónde había caído la cabra montesa, con mucha vegetación adherida a las paredes, se ha resuelto muy rápida y favorablemente. El animal al parecer no presenta ninguna lesión, y ha sido puesto en libertad", indica el 112.