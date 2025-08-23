Fauna
Rescatan a una cabra que cayó a un pozo de la nieve en Totana
Un agente medioambiental y voluntarios de Protección Civil de Aledo la sacaron sana y salva y la devolvieron a la naturaleza
Ocurría sobre las doce menos cuarto de la mañana de este sábado. Una cabra montesa tuvo que ser rescatada de uno de los pozos de la nieve que se conserva dentro de Sierra Espuña, al que había caído por accidente.
Se movilizó al agente medioambiental de la zona, que, junto con voluntarios de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección Civil de Aledo, montaron un dispositivo para sacar al animal.
"Las dificultades de acceso hasta el fondo del pozo dónde había caído la cabra montesa, con mucha vegetación adherida a las paredes, se ha resuelto muy rápida y favorablemente. El animal al parecer no presenta ninguna lesión, y ha sido puesto en libertad", indica el 112.
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros