El PSOE denuncia el cierre del centro de salud de La Campana durante el verano

El Partido Socialista de Lorca acusó este viernes al Gobierno regional y señaló, en particular, al Ejecutivo municipal de Fulgencio Gil, por «castigar a los vecinos y vecinas de La Campana con el cierre del consultorio médico durante los meses de verano». Así lo declaró el viceportavoz socialista José Ángel Ponce, que recordó es esta «no es la primera vez que ocurre» y mantiene que «los vecinos están hartos de que todos los años se juegue con la atención sanitaria que reciben».

El edil socialista indicó que «estamos hablando de una población mayor, con necesidades médicas constantes, que ahora se ve abandonada por el sistema público». Este cierre es una consecuencia directa de los recortes continuados en la sanidad pública por parte del Gobierno de Miras, que es quien tiene las competencias exclusivas en materia sanitaria», aseguró.

Mientras, a Puerto Lumbreras

Desde el Ayuntamiento de Lorca reconocieron que el centro de La Campana es el único del Área III que permanece cerrado durante el verano. No obstante, insisten en que volverá a abrir el 31 de agosto, en 8 días, y añaden que, mientras tanto, la asistencia sanitaria se presta en el centro de salud de Puerto Lumbreras.

El Ejecutivo municipal aclaró que «pese a la falta de iniciativa de la ministra de Sanidad, que no pone soluciones al déficit de facultativos en España, el SMS organizó el calendario de verano, como todos los años, para continuar ofreciendo una buena cobertura sanitaria». A su vez, la Comunidad «destinó de forma inicial alrededor de 35 millones de euros para la reorganización y el refuerzo de la atención a los pacientes», indicaron.

Asimismo, recordaron que esta inversión supuso «la contratación por parte del SMS de más de 6.000 profesionales este verano para la cobertura de las vacaciones y permisos del personal en los centros sanitarios y garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región. De éstos, aproximadamente 200 son facultativos, y más de 4.000 personal sanitario no facultativo, de los que alrededor de 2.000 son enfermeros y más de 2.000 de otras categorías como técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas, o técnicos en radiodiagnóstico entre otros».

El PSOE de Lorca «debería dirigirse a la ministra de Sanidad ante la falta de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, un problema que viene obviando repetidamente Mónica García, pese a los propios informes de su Departamento que alertan de la preocupante falta de médicos de Atención Primaria. Y pese a ello, el Ministerio tan solo ha aumentado en 36 el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria para toda España, algo que resulta clara y obviamente insuficiente», concluyeron desde el Consistorio.