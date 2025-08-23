Maquetas táctiles para impulsar el turismo inclusivo y accesible en Águilas

El Ayuntamiento de Águilas pone en marcha una iniciativa que contempla el suministro e instalación de cuatro maquetas táctiles tiflológicas de ubicaciones estratégicas del municipio, con el objetivo de promover un turismo más inclusivo y accesible para personas con discapacidad visual y/o movilidad reducida. «La accesibilidad y la inclusión siguen marcando la hoja de ruta del equipo de gobierno de Águilas, conscientes de la importancia de desarrollar acciones y políticas destinadas a garantizar la participación plena y equitativa de todos los ciudadanos en las actividades del municipio, con independencia de sus capacidades personales», señala la alcaldesa, Mari Carmen Moreno.

Las maquetas tiflológicas son representaciones/esculturas táctiles a escala del Castillo de San Juan de las Águilas, el Auditorio y Palacio de Congresos, el Embarcadero del Hornillo, y la Isla del Fraile, que utilizan relieves y texturas para proporcionar información a través del tacto. Estas maquetas permiten a las personas con discapacidad visual explorar y comprender la forma y estructura de lugares que de otro modo serían inaccesibles.