Francisco Lizarán Lázaro: “En la Isla del Fraile había un espía que anotaba las matrículas y la carga de los barcos del Hornillo”

Las vacaciones comenzaban para Francisco Lizarán Lázaro cuando su madre, Angelita, daba por finalizadas las clases en el Colegio Alfonso X el Sabio de Lorca. Entonces, se montaban en el Seat 600 de su padre, Paco, y emprendían el viaje hacía Águilas donde pasaban todo el verano. Su particular ‘Verano Azul’ está, por tanto, ligado a Águilas, donde siempre ha veraneado desde que nació. “Viajábamos como ‘piojos en costura’, porque éramos cinco hermanos, pero es que, además, nos llevábamos el colchón y, a veces, también nos acompañaba mi abuelo”, cuenta. Alquilaban un piso en La Colonia, en Águilas, donde muy cerca, en la Pescadería, pasaban la mayor parte del día: “Era el mayor atractivo para los niños. Allí veíamos llegar la pesca de los barcos, con peces espada y atunes, tan grandes que impactaban, y presenciábamos la subasta".

En aquella casa de alquiler, cuenta, vivían sus padres y los cinco hijos, y sus primos los Guevara, que eran cuatro de familia. Y de cuando en cuando se sumaba su abuelo, y sus primos Luis y José María Lizarán: “Eran veranos muy familiares, de colaboración, de solidaridad…, una filosofía de vida que tristemente se ha perdido. No sé cómo podíamos meternos tantos en una casa. Echo de menos los bocadillos de sobrasada, los colchones por el suelo y los flotadores que nos hacían con cámaras de ruedas de coches, porque entonces no había Decathlon, sólo cuatro colchonetas y dos piraguas. Una, de los Albarracín, y otra, que nos trajo mi padre, que era viajante, de Ceuta. Aquella piragua nos dio la vida”, relata.

Años después, sus padres compraron un piso en la Playa de Las Delicias, donde sólo había un bloque de viviendas: “Había un paseo junto al mar, pero no tenía losetas. Allí se ponían los esparteros a hacer sus labores. Todo era campo. Eran contadas las viviendas que había”. Entre las distracciones estaban los bailes en el Casino: “Me colaba como hijo del comisario Campos, como me había dicho su hijo [Manuel Campos, fiscal del Tribunal Supremo], pero un día el portero me preguntó que cuántos hijos tenía ese señor, porque era el séptimo u octavo que había desfilado aquella noche por allí”, ríe.

“Entraba a los bailes del Casino como hijo del comisario Campos, pero un día me preguntaron que, cuántos hijos tenía, porque era el octavo”

Uno de los mayores atractivos, era el Muelle del Hornillo al que acudían todos los niños: “Un día nos envalentonamos unos y otros, y me tiré desde lo más alto. Creo que fue la tontería más grande que he hecho. Mientras caía gritaba, pero de miedo. No he pasado más miedo en toda mi vida. Casi me muero del susto”, reconoce. Y frente al embarcadero del Hornillo, “en la Isla del Fraile había un ermitaño que, cuentan, realmente era un espía que anotaba las matrículas y la carga de los barcos de vapor que llegaban a la bahía. ‘Cantaba’ los datos y luego hundían los que interesaban. Eran historias del pasado, que los niños llevábamos al presente, como las leyendas de que algunos alemanes de la época nazi se habían asentado por la zona, y vivían ocultos para no ser localizados”.

Y el que no se ocultaba, argumenta, era un señor que se subía al Pico del Águila: “Se colgaba, literalmente, con dos manos. Luego, con una sola, y se balanceaba. En cuanto aparecía por el lugar, se corría la voz entre los niños y salíamos corriendo para verlo. Era un espectáculo. Cuentan que un día se cayó y se descalabró”. Entonces, añade, Águilas era un pueblo muy tranquilo: “Había dos policías locales y 4 guardias civiles. Las puertas de las casas estaban abiertas todo el día y los niños entrábamos y salíamos de una a otra. Por aquel entonces, los vecinos salían a la puerta a tomar la fresca. Memorables eran las tertulias, que no cesaban hasta bien entrada la madrugada”.

Algunas de las fotografías que guarda de aquellos días de su niñez muestran el viejo balneario de Águilas: “En las fotos de muy niño todavía se puede ver al fondo. Entre ellas, la instantánea que ilustra este reportaje. Más tarde lo demolieron, pero dejaron algunos restos a los que acudíamos los niños para jugar. Y también solíamos ir al Peñón a tirarnos de cabeza. A bordo de nuestras bicicletas nos lo recorríamos todo. Pero la merienda era sagrada. Nos ponían en lo alto de la mesa unos bocadillos gigantescos de sobrasada y chocolate que cogíamos sin preguntar, y nos volvíamos a ir. No había preocupaciones entonces, desde primera hora hasta bien entrada la noche estábamos en la calle haciendo travesuras”.

“Echo de menos los bocadillos de sobrasada, los colchones por el suelo, y los flotadores de cámaras de ruedas de coches”

Águilas era lugar donde recalaban personajes muy conocidos: “Cuando comencé a trabajar en el banco un día llegó el chófer del actor Paco Rabal. Tenía problemas para aparcar y le dije que no se preocupara que para las gestiones que tenía que hacer me acercaba a su casa. Y le acompañé hasta Calabardina. Allí, estaba Miguel Delibes que me dedicó un libro suyo, ‘Con la escopeta al hombro’, de la biblioteca de Paco Rabal. Acababa de fallecer su mujer y el hombre estaba bastante triste, por lo que Paco y Asunción Balaguer lo habían invitado a pasar unos días junto al mar. Años después rodaron juntos ‘Los Santos Inocentes’, basada en la novela de Miguel Delibes, que dirigió Mario Camus, y protagonizaron Alfredo Landa, Terele Pávez, Juan Diego y Paco Rabal. Es a partir de ese momento cuando la casa toma el nombre de ‘Milana Bonita’, como Azarías, papel que protagonizaba Paco Rabal, llamaba cariñosamente a su ave, una grajilla”.

El detalle de que Miguel Delibes le dedicara un libro y la cortesía de Paco Rabal creó una conexión especial con Paco Lizarán. “Era un tipo encantador, afable y muy sencillo, que logró el cariño de todos. Cuando falleció, acudí a la Cuesta de Gos a rendirle homenaje. Allí descansó en sus primeros años tras su marcha, debajo de un almendro junto a la ermita, como él quería, en la tierra que le vio nacer y donde jugaba de niño. Más tarde, sus hijos trasladaron las cenizas al cementerio municipal para que descansara junto a las de su esposa, Asunción Balaguer”.

En Águilas, también vivía el que fuera ex presidente del Banco Central Hispano, Alfonso Escámez, que también decidió descansar eternamente en el panteón familiar de su ciudad natal: “Hubo una época en la que recalaron en Águilas muchos escritores, entre ellos, Juan Luis Cebrián. Desde su casa, ‘El gallo rojo’, en el Hornillo, se podían contemplar unas puestas de sol impresionantes. Entonces, había un ambiente muy cosmopolita y muchos descubrieron Águilas. La vida cultural era muy intensa. Entre los que ‘andaban’ por aquí estaba Fernando Rey, que me invitó a una Coca Cola después de que ganara un concurso en el que también participó su hijo. Julio Iglesias, Janet, Mocedades, Sara Montiel…, actuaron en Águilas. Cuando teníamos un duro, podíamos ir a verlos y, si no, pues nos subíamos a la valla. En aquellos días había un ambientazo”.

“Miguel Delibes me dedicó un libro suyo de la biblioteca de Paco Rabal en ‘Milana Bonita’, donde pasó unos días en Calabardina”

Los fuegos artificiales los veían como nadie, como relata Paco Lizarán: “Subíamos al Castillo que estaba prácticamente derruido con linternas. Desde ese lugar la panorámica era única. Allí también jugábamos muchas veces”. Y cuando ‘tocaba’ el fin del verano los llantos se sucedían. “El día 31 de agosto nos despedíamos de Águilas, porque mi madre tenía que volver al colegio el 1 de septiembre. Era muy triste, porque había que despedirse de los amigos, de aquel primer amor… Los últimos días apurabas las noches en ‘El Buzo’, ‘Cotopaxi’…, los bares de la época, a los que se sumaban, ‘Las Brisas’, ‘El Americano’, ‘El Baladre’ y ‘La Cigarrilla’, un bar entrañable que lindaba con el mar. Era un espectáculo estar allí oyendo romper las olas contra las rocas”.

Su ‘Verano Azul’ es, y sigue siendo, su verano en Águilas, asegura tajante: “Águilas es sinónimo de verano, de vacaciones…, aquí evoco aquellos años de mi niñez, con playas repletas de toldos, sujetos con cuerdas clavadas en la arena atadas a estacas de madera para no sucumbir al aire; de juegos en el agua en aquellas gigantescas ruedas, y primeras colchonetas, y bocadillos de sobrasada, foie gras…, que comía a bordo de mi bicicleta. Águilas es eso, y mucho más”.