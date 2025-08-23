Cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE por el "abandono" del río en Lorca

«Basura de todo tipo: botellas de cristal, restos orgánicos e incluso colchones y enseres personales». El concejal socialista Juan Carlos Segura enumeró este viernes todos los residuos que encontró en su visita al trama urbano del cauce del río Guadalentín , a la altura del puente nuevo, para «comprobar las quejas trasladadas por numerosos vecinos y vecinas de la zona». El edil mantiene que «la acumulación de agua estancada desde hace semanas ha derivado en una notable proliferación de mosquitos, así como la presencia de residuos a lo largo del cauce».

Según detalló Segura, la situación resulta especialmente preocupante por el estado de abandono en que se encuentra este espacio: «Observamos la proliferación de vegetación que ha crecido sin control, sin que se les haya dado un mantenimiento continuado ni un corte adecuado, lo que refuerza la imagen de dejadez», denunció. «Es inadmisible que, tras el desbroce realizado hace semanas, no se haya llevado a cabo ningún tipo de mantenimiento posterior. Así no se puede funcionar, estamos peor que nunca», señaló Segura.

«Desbroce histórico»

El oposición a las críticas realizadas por los socialistas, el Ayuntamiento de Lorca, a través de Ángel Meca, concejal de Pedanías, trasladó ayer un nuevo balance acerca de las actuaciones de desbroce llevadas a cabo en los últimos días en el municipio. Meca señaló que estas fueron «las mayores tareas de desbroce de la historia, con más de 800 kilómetros de carreteras y caminos trabajados, de la mano de una inversión económica municipal superior a los 100.000 euros».

El edil respondió directamente a las acusaciones sobre el «abandono del río» y reconoció que en esa diputación no se habían realizado tareas, pero a continuación añadió el porqué: «En primer lugar, la RMC-15 no es una carretera municipal. En segundo lugar, recordar que en el año 2022 prácticamente no se desbrozó nada, en el año 2021 muy poco, en el año 2020, con la pandemia, pasamos ‘de puntillas’ y todavía se permiten el lujo de dar lecciones, con una foto», trasladó el edil.

En tercer lugar, sumó Ángel Meca, «si tan preocupados están por los vecinos de Río, lo primero que tenían que haber hecho era haber avisado la Demarcación de Carreteras para que inspeccionen cómo tienen las vías de servicio en Río, y, por supuesto, haber ido a la Confederación y haberle pedido a su presidente la limpieza y el desbroce de todos los cauces del río Guadalentín a su paso por la pedanía. Porque nos alegramos de que estas tareas las lleven a cabo en otros municipios de la Cuenca, pero no entendemos por qué en Lorca, no».