Fiestas
Cehegín presenta el cartel de sus Fiestas Patronales en el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas
El cartel, obra del artista ceheginero Paco Fernández, refleja con gran sensibilidad y belleza el espíritu de estas celebraciones tan significativas
Cehegín vivió ayer en el Convento de San Esteban un acto muy especial con la presentación oficial del cartel anunciador de sus Fiestas Patronales 2025, enmarcadas en un año histórico en el que la localidad celebra el Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de su Patrona, la Virgen de las Maravillas, y el centenario de su Coronación Canónica Pontificia.
La madre protegiendo a su pueblo
El cartel, obra del artista ceheginero Paco Fernández, refleja con gran sensibilidad y belleza el espíritu de estas celebraciones tan significativas. La composición presenta, como si de un telón festivo se tratara, una cortina superior con tres ángeles que custodian la imagen central de la Virgen de las Maravillas, y en la parte inferior, el pueblo de Cehegín engalanado, flanqueado por farolillos que evocan la decoración tradicional del Carro de la Virgen. Una obra que une arte, devoción y tradición, y que ya forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Durante el acto, que ha sido presentado por el periodista ceheginero, Ramón Caparrós, el presidente de la Hermandad, Tomás Noguerol, autoridades eclesiásticas, concejales, miembros de la Hermandad y vecinos acompañaron esta presentación que marca el inicio de unas fiestas cargadas de emoción y simbolismo.
La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, destacó la trayectoria de Paco Fernández, subrayando que su cartel es “un espectáculo que capta la esencia de nuestras celebraciones y el sentimiento de todo un pueblo hacia su Patrona”. Asimismo, agradeció el esfuerzo de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas y del concejal de Festejos, Lolo García, por su trabajo y dedicación para engrandecer estas fiestas tan especiales.
Con esta obra, Cehegín invita a todos a vivir intensamente unas Fiestas Patronales irrepetibles, con respeto, ilusión y devoción hacia su Madre, la Virgen de las Maravillas.
