Avería
El puente del Estacio de La Manga vuelve a romperse y genera un atasco de embarcaciones: "Se ha montado un lío"
"A las cuatro de la tarde se tenía que haber levantado, para que pasasen los barcos, pero no sube", explican los testigos
Una nueva avería en el puente del Estacio, en La Manga, causaba este viernes por la tarde atascos de embarcaciones que pretendían cruzarlo, pero que no podían, al estar bajado y roto, explicaron testigos presenciales. Afectados afirman que se trata de la tercera avería que sufre el puente en estos meses estivales.
"A las cuatro de la tarde se tenía que haber levantado, para que pasasen los barcos, pero está roto", apuntaron los presentes. Como la infraestructura estaba bajada, e inmóvil, los patrones de los barcos se vieron obligados a dar la vuelta.
"Se ha montado un lío: los barcos tenían que darse la vuelta, todos estaban juntos", apunta otro vecino.
Este problema no es nuevo: ha pasado muchas veces y genera no solo atascos de veleros, sino preocupación entre vecinos y veraneantes.
En julio ya se rompió el puente una vez; a principios del presente mes de agosto, la segunda, recordaron vecinos y visitantes.
En julio, una avería en el mecanismo del puente del Estacio interrumpió el tráfico rodado durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos, informó entonces la asociación de vecinos La Manga-Veneziola.
Los operarios lograron bajar manualmente las dos partes de la pasarela, aunque no fue posible reanudar la circulación de inmediato. Durante ese tiempo, numerosos vehículos quedaron detenidos a ambos lados de la infraestructura, incluidos los servicios de emergencia, como una ambulancia que se dirigía a una intervención.
