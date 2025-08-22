El PSOE dice que el PP será "rehén de Vox" si mantiene en Las Torres al edil que los acusó públicamente

El Grupo Municipal Socialista de Las Torres de Cotillas considera "muy grave" el desencuentro que se produjo en el Ayuntamiento este jueves, cuando Vox y PP, socios de Gobierno, dieron versiones diferentes sobre la supuesta cancelación de un acto islámico en el polideportivo municipal. El concejal de Vox de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz, anunció haber vetado un acto islámico porque "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes". No obstante, horas después, los populares desmintieron la suspensión del acto y aseguraron haber actuado conforme la legalidad.

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento torreño, Francisco Jesús López Manzanera, afirma que “el edil se ha jactado públicamente de haber prohibido la cesión indicando además que el Partido Popular estaba incumpliendo la Ley, mientras que el alcalde del Partido Popular ha declarado que no se ha cancelado nada, desmintiendo con ello a su propio concejal. Algo inaudito ya que gobiernan juntos en el municipio”.

“Está claro que uno de los dos miente, cuando no sean ambos, y con ello están poniendo en riesgo la credibilidad del gobierno local”, explica López Manzanera. El socialista, que fue alcalde del municipio en la legislatura anterior, añade que “el equipo de Gobierno local de coalición lleva a la deriva mucho tiempo, con escándalos constantes, con apariciones en la prensa regional y nacional por los desmanes del alcalde y sus concejales”.

“El alcalde no puede mantener en su equipo al concejal de seguridad”

López Manzanera, que afirma va a pedir acceso al expediente por el que se cursó la solicitud del espacio, concluye que “el alcalde no puede mantener en su equipo a un concejal que lo acusa públicamente de incumplir la Ley. Si lo hace, estará demostrando, una vez más, que es rehén de la ultraderecha y cómplice de sus políticas racistas y xenófobas”. Además, López Manzanera señala que “desde el PSOE apostamos por la convivencia, por el respeto a todas las confesiones y culturas, y nos posicionamos frontalmente contra quienes intentan dividir a los vecinos y vecinas con discursos de odio”.

El portavoz socialista además ha denunciado que “lo más preocupante no es solo la contradicción entre los socios de gobierno, sino la estrategia de Vox sembrar odio, alimentar la xenofobia y señalar a un colectivo que convive en nuestro municipio desde hace décadas con absoluta normalidad. No podemos permitir que la intolerancia rompa la convivencia que tanto enorgullece a un municipio como Las Torres de Cotillas”.

Asimismo, desde el PSOE recuerda que este episodio se suma a una "larga lista de polémicas y escándalos que arrastra el actual equipo de gobierno municipal". Tal y como ha señalado el portavoz, “a la plaza en el ITREM para el alcalde, la extraña contratación como funcionario del Ayuntamiento de familiares de concejales o el posible conflicto de intereses del concejal de Familia, ahora se suma un nuevo capítulo que deja en evidencia la falta de rigor, transparencia y estabilidad del pacto PP-Vox”. López Manzanera señala que “están aquí para servirse, no para servir al pueblo”.