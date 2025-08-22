Un paso más en la remodelación de San Cristóbal en Lorca con el nuevo bulevar

El barrio de San Cristóbal se encuentra inmerso en una estrategia de renovación y revitalización por parte del Gobierno de Lorca, que contempla nuevos espacios verdes, renovados y renaturalizados, nuevos viales con optimización de la conectividad y la permeabilidad, nuevas zonas edificadas, con más infraestructuras y más viviendas… En definitiva, «una transformación integral como nunca antes se había visto», así lo trasladó el alcalde, Fulgencio Gil, que anunció ayer la mejora de infraestructuras en la plaza de La Hortaliza, entre las calles Portijico y Presbítero José Macho y el atrio de la iglesia de San Cristóbal.

Para ello, es necesaria otra intervención municipal que se realizará sobre una superficie aproximada de 650 m2. El proyecto, concretamente, consiste en la renovación de todos los servicios de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, red de riego…, dejando la infraestructura prevista para el soterramiento de las líneas de baja tensión y telecomunicaciones. Se realizará la demolición de la antigua plaza de abastos y todos los pavimentos, hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de la calle Presbítero José Macho y Portijico, dejando todo en plataforma única para mejorar la accesibilidad.

Para las zonas de tráfico rodado, el pavimento se realizará con aglomerado impreso, igual a las que se están realizando en los espacios de Zona de Bajas Emisiones y donde la prioridad peatonal será la protagonista. En la zona de la plaza el pavimento será de piedra natural con adoquín de granito de 4 cm. combinado en varios formatos y colores: gris, negro y rosa porriño, con tonos similares a las calles aledañas. Se realizarán 3 jardineras de hormigón visto y 5 maceteros móviles que se vestirán de distinto arbolado, plantas tapizantes y flores de temporada.

También se renovará el alumbrado público con la colocación de 7 luminarias tipo led, similares a las existentes en la calle Eulogio Periago y Plaza Santísimo Cristo de la Sangre. Se colocará mobiliario urbano, como papeleras y bolardos, que impedirán que por la plaza se transite con vehículos. El proyecto se encuentra ahora mismo en fase de licitación, previendo el inicio de la obra en la primera semana del octubre, y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. El coste de ejecución es de 152.286 euros, que serán financiados por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca.