Patrimonio
Ocho detenidos por hacer grafitis en elementos BIC de la Sierra Minera de La Unión: los pillaron por su firma
Fueron identificados por la Guardia Civil mediante el estudio de los pseudónimos con los que rubricaron las pintadas: ya están todos libres
La Sierra Minera de Cartagena-La Unión alberga un gran patrimonio en el que se incluyen castilletes, pozos y edificios antiguos, considerados Bien de Interés Cultural (BIC). Este lugar, importante desde desde las épocas púnica y romana y hasta el cierre de la minería a principios de la década de los 90, es objeto de esfuerzos de conservación por la Fundación Sierra Minera para proteger su valor cultural y paisajístico. Y ha sido en esta zona donde la Guardia Civil ha pillado a ocho personas haciendo grafitis.
La bautizaron como operación ‘Cartatag’ y las pesquisas arrancaron en febrero, cuando la Policía Local de La Unión comunicó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que alguien había hecho pintadas en elementos declarados BIC.
Encontrarlos no fue tarea fácil. En la zona no hay cámaras de vigilancia cuyas imágenes puedan dar pistas. Al final fueron identificados por la Guardia Civil mediante el estudio de los pseudónimos con los que firmaron las pintadas, informa el cuerpo.
"Las pesquisas practicadas dieron sus frutos con la identificación de ocho personas –vecinas de Madrid y Murcia y con edades comprendidas entre los 29 y los 41 años– que han sido localizadas y detenidas como presuntas autoras de delito de daños en bienes de valor histórico y cultural tipificados en los artículos 323 y 324 del Código Penal", destaca la Benemérita. Todas las personas están ya en libertad.
Desde el Instituto Armado apuntan que "estos daños no solo generan un alto coste económico a la Administración pública, que asume la reparación de los elementos, sino también un perjuicio para el propio conjunto patrimonial para cuya limpieza son necesarios productos químicos y decapantes agresivos que pueden desmejorar su estado original".
Ahora habrá que establecer a cuánto ascienden los destrozos y si estas personas sospechosas de causarlos se hacen finalmente cargo de lo que cuesta la limpieza.
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»