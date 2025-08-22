Molina de Segura reconoce el compromiso de su Policía Local

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha señalado que “la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno. Con este nuevo reglamento de productividad damos un paso más para reforzar la presencia de la Policía Local en las calles, reconociendo el esfuerzo de nuestros agentes y garantizando que Molina de Segura siga siendo una ciudad segura, cercana y preparada para afrontar cualquier reto”.

La concejal de Recursos Humanos (RRHH), Juana Martínez, ha explicado que este acuerdo es fruto de un intenso trabajo de diálogo con los representantes sindicales y supone un importante esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento. El nuevo sistema está vinculado a una mayor presencia policial en jornadas de especial relevancia, así como en turnos festivos, nocturnos y servicios motorizados, garantizando así una mejor atención y mayor seguridad para los vecinos de Molina de Segura.

Esta medida se enmarca en el firme compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad ciudadana y se suma al mayor incremento de plantilla de Policía Local en la historia del municipio, con la incorporación, en este mismo año, de 17 nuevos agentes. Además, ya se han convocado dos plazas de inspector y una de comisario, que permitirán reforzar la estructura de mando del cuerpo.

De cara al próximo ejercicio, el proyecto de presupuestos municipales para 2026 contempla la creación de 15 nuevas plazas de agente, lo que consolidará la capacidad operativa de la Policía Local y reforzará de manera directa la seguridad en nuestras calles.

“El bienestar y la tranquilidad de nuestros vecinos son nuestra prioridad. Con este reglamento reconocemos la labor diaria de los agentes de Policía Local y damos un paso más en la construcción de una ciudad más segura, más cercana y mejor preparada”, ha señalado la concejal Juana Martínez.