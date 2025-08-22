Álvaro Cara López: “En Ávila, nos metíamos en el saco tiritando y nos despertábamos con escarcha en la tienda”

“Intenten dejar este mundo mejor de cómo lo encontraron”. Es el mensaje que Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, militar y escritor británico, fundador del Movimiento Scout Mundial, dejó a los scouts del mundo. Un mandamiento que el Grupo Scout Ciudad del Sol 108 lleva a rajatabla. Baden-Powell realizó entre el 1 y el 9 de agosto de 1907 el primer campamento scout en la isla de Brownsea, en la Bahía de Poole (Dorset) en el Reino Unido. Escogió a veinte jóvenes de entre 12 y 17 años y los organizó en patrullas, ‘Lobos’, ‘Toros’, ‘Chorlitos’ y ‘Cuervos’. Se levantaban temprano, practicaban ejercicio físico, cocinaban su comida, recorrían y observaban la naturaleza, y levantaban construcciones con los nudos que aprendían. Y al llegar la noche, compartían experiencias alrededor de una hoguera.

Han pasado 118 años de aquel primer campamento. Desde entonces, se han sucedido decenas, cientos, miles de campamentos en todo el mundo en los que se mantienen aquellos principios, bases del escultismo mundial. El último, hace sólo unos días, el Campamento Prado de la Torre, en Mombeltrán, Ávila, donde el Grupo Scout Ciudad del Sol-108. Asde, celebraba el ‘Helios 25’. “La carga del tráiler este año ha tenido un significado especial, porque después de días de incertidumbre –con motivo de los incendios que han asolado distintas regiones de nuestro país-, lográbamos el propósito de comenzar nuestra aventura. A pesar de ello, nos vimos obligados a aplazar la salida dos días, pero finalmente todo salió bien y hemos podido disfrutar de unos días increíbles”, asegura el coordinador del Grupo Scout Ciudad del Sol-108, Álvaro Cara López.

Su ‘Verano Azul’ son muchos veranos. Es una especie de ‘Día de la Marmota’ que parece repetirse, una y otra vez, pero con nuevas historias y aventuras que relatar en los claros del bosque, lugar de celebración de los ‘fuegos de campamento’, donde ya no hay hogueras, extinguidas por avatares del destino. Un lugar que también acoge las izadas de bandera, la ceremonia de promesas y de pases de etapa, en el ‘Día de Padres’: “Lo hemos pasado mal, tengo que reconocerlo, porque estamos hablando de un montaje previsto para unas doscientas personas. La logística, abarca no sólo el traslado de todo el material necesario, en un tráiler, sino también un calendario con el aprovisionamiento para cada día en cuanto a comida y limpieza, con proveedores perfectamente señalados en fechas y hora. La marcha dos días después nos llevó a reorganizar el calendario. Hemos tenido mucho trabajo de mesa, que incluía permisos tras los incendios en la zona”, reconoce.

Recuerdo con especial cariño el campamento de La Toba que intentaba replicar el de Brownsea, que dirigió Baden-Powell”

Su aventura en el escultismo se inició hace ya más de dos décadas: “De mi primer campamento, con seis años, recuerdo que llevaba una mochila gigante. Era casi tan grande como yo, por lo que se hacía difícil transportarla. Más bien la arrastraba. Me fui con el Grupo Scout Nazaret 336, de San Vicente del Raspeig, de Alicante. Fueron mis tíos los que nos iniciaron en el movimiento scout. A ese primer campamento fuimos toda la familia, incluida mi abuela, que estaba en la cocina”, relata.

Sus tíos, scouts, se conocieron dentro del movimiento del escultismo. “Supongo que de tanto oírlos hablar de los scouts, nos comenzó a interesar. Para nosotros era un premio que nos dejaran ir con nuestros tíos. En verano practicábamos el camping un mes en Los Geranios [Águilas] y también hacíamos viajes en caravana y acampada libre. Y, poco después, entré en los scouts de Lorca, pasando por Lobatos (Kipling), Tropa (Lobo Negro), Esculta, Rover y como scouter en Lobo Negro”, señala.

Reconoce que disfruta no sólo en los campamentos, sino también en el montaje previo y la recogida. “Es una locura y conforme pasan los años me parece una locura mayor. Comenzando por las familias, que preparan con ilusión la mochila, y las patrullas los materiales que van a necesitar. Requiere de coordinación, esfuerzo, ilusión… La carga del tráiler en una ‘burrada’, pero una ‘burrada’ de la que disfrutamos todos, porque es el comienzo de la cuenta atrás para que comience el campamento. Una avanzadilla comienza a vaciar el tráiler en el lugar de destino y a instalar las infraestructuras básicas. Es increíble ver a más de doscientas personas montar el que va a ser su hogar durante quince días, de la nada. Mesas, bancos, covachas, mochileros…”, añade.

Unas infraestructuras que, al término del campamento desaparecen como llegaron. Sus veranos de campamento se han sucedido a lo largo de todo el territorio de nuestro país: “Hemos estado en Castril, en Los Negros en la Sierra del Segura, en La Toba, la Sierra de Alcaraz, en Burgos, Ciudad Rodrigo, Tragacete (Cuenca), Potes (Cantabria)… Es difícil señalar alguno como el mejor, pero sí diré que los mejores campamentos son en los que peor lo he pasado. Son los que guardo con más cariño. Y, entre ellos, el último mío en tropa. Guardo especial cariño el de La Toba que intentaba replicar el de Brownsea, que dirigió Baden-Powell en 1907. Me gustó mucho porque rompía la dinámica habitual”.

Una marcha nocturna con frontales y escuchando a los animales de fondo, es un disfrute”

El tiempo no siempre ha acompañado, como ha ocurrido este año en que las temperaturas han sido más altas de lo habitual, pero no siempre es así, como cuenta el coordinador del Grupo Scout Ciudad del Sol-108. “Depende del sitio, y de las circunstancias. Unas veces, hemos tenido mucho calor, pero otras, mucho frío. Recuerdo un campamento en Ávila en 2012 que nos metíamos en el saco tiritando y nos despertábamos por la mañana con escarcha en la tienda. Creo que no he pasado nunca tanto frío. Eso fue en la zona norte de la Sierra de Gredos. Sin embargo, en Cazorla, no había manera de moverse en todo el día por el calor que hacía. Y por la noche, se estaba genial, por lo que hacíamos las marchas nocturnas con frontales y escuchando a los animales de fondo, lo que era un disfrute”.

Ahora, tiene que estar ‘ojo avizor’ por su responsabilidad que comparte con el jefe de campamento: “Disfruto, pero es otra historia. Este es el tercer campamento que soy jefe de grupo. En el primero aún era scouter en activo, lo que fue una locura para compatibilizar el trabajo. Y el año pasado no tenía críos después de diez años, por lo que estaba un poco desubicado. No terminaba de encontrar mi sitio. Mi trabajo es de mesa. La legislación, documentación, proveedores…, junto al jefe de campamento que, igual que en los dos años anteriores ha sido Pedrito, Pedro Jódar, que ya es veterano en todo esto”.

En los campamentos ha vivido de todo: “Desde ser un montón en una tienda y no caber, porque encima estábamos de ‘buen año’, vamos, ‘gordicos’, hasta hacer un concurso de comer sandía y terminar todos malos. Tontunas, que nos llevaban a pasar el día entero sentado en las letrinas. Y rutas, donde algunos se perdían y había que buscarlos. Recuerdo una vez, que en cualquier momento nos podían venir a buscar por la noche y había que vestirse, preparar la mochila e iniciar la ruta, lo más rápido posible. Uno del grupo se hizo con la hora de salida y el día en un programa de internet, y cuando vinieron a buscarnos, estábamos todos vestidos y con el equipo dispuesto para la ruta nocturna, adelantando a dos o tres que habían sido avisados mucho antes”.

Es increíble ver a más de doscientas personas montar, el que va a ser su hogar durante quince días de la nada”

El escultismo, reconoce, es para él: “motor de desarrollo personal. Me ha ayudado a desarrollarme como persona”, aunque admite que no son bien vistos por todos. “Algunos, nos ven como un bicho raro, y como llevamos uniforme, pañoleta, banderín…, aunque depende también del ámbito. Hay muchos pueblos que nos llaman para que hagamos nuestro campamento en sus zonas de acampada. Para esas poblaciones, muchas veces con pocos habitantes, un campamento de estas dimensiones puede suponer grandes ingresos. No sólo por el abastecimiento del campamento, sino también porque el ‘Día de Padres’ llena hoteles, casas rurales, restaurantes, bares… Y los participantes interactúan con los lugareños”.

De la fotografía que ilustra el reportaje recuerda, que fue en Los Negros, en la Sierra del Segura, en 2004. “Creo que era el final del campamento. Aparecemos en ella, Alex Guerrero, Carlos Moreno y mi hermano Carlos, aún muy pequeño, entre otros. Entonces, pertenecía a la Manada Kipling. Mis veranos no serían veranos sin los campamentos de los scouts. Son unas vacaciones marcadas en el calendario que se repiten una y otra vez, con nuevas anécdotas e historias para no olvidar”, concluye.