Vox cancela un rezo islámico en el polideportivo municipal en Las Torres de Cotillas
El acto "había sido autorizado por el PP sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", aseguran desde el partido
El concejal de Vox de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha cancelado un acto islamista previsto en el polideportivo municipal "que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", informan desde el partido.
“Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos”, ha manifestado Ruiz este jueves.
Desde Vox de Las Torres de Cotillas han reiterado su compromiso "con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos".
“Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha concluido el edil.
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Las cabañuelas predicen el tiempo de septiembre de 2025 a julio de 2026: «Habrá cambios significativos en el tiempo de un día para otro»