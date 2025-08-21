Vox cancela un rezo islámico en el polideportivo municipal en Las Torres de Cotillas

El acto "había sido autorizado por el PP sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", aseguran desde el partido

El concejal de Vox Pablo Alberto Ruiz

El concejal de Vox Pablo Alberto Ruiz / Ayto. Las Torres

Alba Marqués

Alba Marqués

El concejal de Vox de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha cancelado un acto islamista previsto en el polideportivo municipal "que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas", informan desde el partido.

“Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos”, ha manifestado Ruiz este jueves.

Desde Vox de Las Torres de Cotillas han reiterado su compromiso "con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos".

“Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha concluido el edil.

