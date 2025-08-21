La Unión instala cámaras con inteligencia artificial para reforzar la seguridad
Un total de dieciséis ya se encuentran en funcionamiento y que están ubicadas en ocho puntos considerados estratégicos
El Ayuntamiento de La Unión ha puesto en marcha la instalación de cámaras de videovigilancia en ocho puntos estratégicos del municipio, incluyendo Roche y Portmán, con el objetivo de aumentar la seguridad ciudadana, prevenir vertidos ilegales de escombros y facilitar la investigación de accidentes de tráfico. Estas dieciséis cámaras que ya se encuentran instaladas en ocho puntos estratégicos están asistidas por inteligencia artificial, lo que permite recabar datos obtenidos de las mismas de vehículos y peatones sin necesidad de un visionado completo, tan solo introduciendo parámetros en un motor de búsqueda.
Estas cámaras serán también una herramienta útil para prevenir y esclarecer posibles robos, actos vandálicos, la pérdida de objetos personales en la vía pública y cualquier otra incidencia que pueda alterar la convivencia ciudadana, aportando mayor tranquilidad a vecinos y visitantes.
El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha destacado que “estos ocho primeros puntos son solo el inicio de un plan que se irá ampliando a otras zonas sensibles del municipio. Queremos una ciudad más segura, más moderna y mejor protegida. La Unión avanza y, con nuestro compromiso, seguimos cumpliendo lo prometido electoralmente y seguiremos por este camino”.
El sistema, que ya está operativo, cuenta con una garantía de privacidad: la visualización de las imágenes solo puede realizarse desde el cuartel de la Policía Local, lo que asegura un uso responsable y limitado de los dispositivos.
La concejal de Seguridad Ciudadana, Isabel Egea, ha señalado que “estas cámaras representan un paso adelante en la protección de nuestros vecinos. Son una herramienta que refuerza la seguridad, actúa como elemento disuasorio frente a conductas incívicas y garantiza que la libertad de la que disfrutamos en nuestra ciudad se desarrolle en un entorno de mayor tranquilidad”.
