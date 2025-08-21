Un plan especial para preservar la Casa San Julián de Lorca

La Casa San Julián será «revitalizada y preservada» a través de la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Lorca de un plan especial de activación que pondrá en valor este bien protegido. Así lo anunció este miércoles la edil de Urbanismo, María Hernández, que aseguró que dicha iniciativa ya se está tramitando desde el servicio de Planeamiento del municipio. Según trasladó la concejala, «desde Urbanismo, y a iniciativa del propio dueño, se ha considerado oportuno revisar y ampliar los usos permitidos en las edificaciones que integran el conjunto de dicha localización y en el ámbito delimitado de modo que pueda ser un referente cultural, turístico y de restauración».

Actualmente, el diferente tratamiento urbanístico del entorno está incluido en dos ámbitos urbanísticos distintos, en concreto los denominados Suzns 5 y Suze Huerta; y, en cuanto a su limitación de usos, sólo está permitido el uso residencial, lo que limita considerablemente las posibilidades turísticas y de puesta en valor del recinto. Por ello, que «mediante este plan se proponen una serie de soluciones y que de modo sintético atienden a la Casa San Julián como un conjunto que incluye las edificaciones y el jardín».

«Nos encontramos ante un ejemplo casi único en Lorca de ‘hacienda’ propia del siglo XIX; por lo que es todo un referente a nivel cultural; ya que, a pesar del paso de los años, y las diversas dificultades como contiendas, terremotos y cambios de propietarios sigue manteniendo su estructura y la esencia de los siglos pasados», reseñó Hernández.

Sobre la casa

El conjunto se sitúa en el límite de la diputación de Tercia y La Hoya; al noreste de la ciudad y delimitada por la Sierra de Tierra y el antiguo camino real de Murcia (actual carretera nacional). Situada al paso de Totana a Lorca, en torno al kilómetro 595. Según el catastro, actualmente cuenta con una superficie de la parcela de 147.788m2 y la vivienda construida tiene una superficie de 2.443m2. Está catalogada con un uso agrario y residencial. La propiedad en la actualidad se encuentra incluida en el Plan General Municipal de Ordenación de Lorca, dentro del Catálogo de bienes protegidos. Tiene una protección estructural, por lo que se permite mejorar la habitabilidad en el interior de la vivienda, sin modificar su estructura y características de ésta. También el jardín debe mantener su diseño y reponer las plantas dañadas.

El acceso a la propiedad se realiza a través de una gran pinada, que guarnece el camino de entrada a la casa principal, precedido de una reja que deja entrever una escalinata de acceso. La vivienda principal cuenta con tres plantas. Tanto las ventanas, balcones y porches están protegidos por rejería de manufactura sencilla. Tiene una zona de buhardillas y el conjunto queda coronado por una torreta, donde se encuentra una campana donde se puede leer el año 1678, por lo que haría la función de campanario. Toda la terraza resultante queda protegida por rejería a su alrededor.

Dentro de la estructura rectangular de la vivienda principal se encuentra la ermita de San Julián, que, en la actualidad, está dotada de todos los ornamentos necesarios: ajuar litúrgico, bancos, crucifijo y algunos cuadros; y en ella destaca el rosetón circular que ilumina una escultura del crucificado.