Dimite el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra, Antonio José Merino

Antonio José Merino pone fin a su etapa política, tras diez años en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calasparra.

Merino ha explicado que tomó la decisión hace unos meses, que se lo comunicó a la alcaldesa de Calasparra, Teresa García y que “una vez organizada la feria de septiembre, dejaré mi acta como concejal del Ayuntamiento de Calasparra”.

También ha puesto de manifiesto que “la decisión no ha sido sencilla”, recordando sus diez años de “dedicación y compromiso”, en este sentido ha matizado que “no es fácil cerrar una etapa que ha marcado mi vida personal y profesional”.

“Motivos laborales y personales que requieren toda mi energía y responsabilidad"

Sobre los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión ha concretado que “motivos laborales y personales que requieren toda mi energía y responsabilidad, considero que ha llegado el momento de dar un paso al lado”, especificando que “es una decisión muy meditada, tomada con serenidad y con la convicción de que es lo mejor tanto para mí como para quienes me rodean”.

Antonio José Merino entró a formar parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Calasparra, tras las elecciones de 2015, durante este tiempo ha asumido distintas competencias y responsabilidades, “siempre con la ilusión de trabajar por mi pueblo, de intentar mejorar la vida de nuestros vecinos y de aportar mi granito de arena al desarrollo de esta tierra que tanto quiero”, ha puntualizado.

No me voy por ninguna razón política; es una decisión totalmente personal y profesional que tomé hace unos meses y que ahora pongo en conocimiento ante los medios de comunicación Antonio José Merino

Merino ha destacado que “me voy con la cabeza bien alta y con la satisfacción del deber cumplido”, apuntillando que “no me voy por ninguna razón política; es una decisión totalmente personal y profesional que tomé hace unos meses y que ahora pongo en conocimiento ante los medios de comunicación”.

Antonio José Merino ha dejado claro su apoyo a la actual regidora del municipio, Teresa García, que ha calificado como “una mujer valiente, trabajadora y profundamente comprometida con Calasparra”.

Agradecimientos y confianza

Dimite el teniente-Alcalde de Calasparra, Antonio José Merino / Enrique Soler

También ha querido agradecer a todo el pueblo de Calasparra su apoyo, al personal del Ayuntamiento, “cuyo trabajo callado y constante ha sido siempre fundamental para sacar adelante cada proyecto”, así como a las asociaciones, colectivos, hermandades y entidades de Calasparra, que representan la verdadera fuerza de nuestro municipio y que con su esfuerzo diario engrandecen la sociedad local.

Merino ha dedicado palabras de apoyo a sus compañeros de gobierno y a su familia, “por aguantarme durante estos años. Ha llegado el momento de priorizar otros aspectos en mi vida como la familia y la salud”.