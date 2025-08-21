Ángel Montiel: “A la playa iba, de vez en cuando, agarrado a mi padre en su Vespa”

No tiene dudas. Su ‘Verano Azul’ fueron los meses de julio y agosto que estuvo haciendo el programa ‘Costa Cálida’ que, producido por el Centro Territorial de Televisión Española en Murcia, se transmitía desde distintas poblaciones de la Región. Una serie de programas que se emitían en directo durante una hora y media cada día, con actuaciones musicales, reportajes, entrevistas…, para dar a conocer, “paradójicamente, a los murcianos el lugar donde estaban veraneando. En cada localidad de costa estábamos una semana, lo que para mí era, más que un trabajo, unas vacaciones pagadas, porque íbamos con todas las dietas. Y, a ello, se añadía que cuando terminábamos la programación de julio y agosto, nos daban vacaciones en septiembre, cuando los hoteles y los viajes estaban más baratos, por lo que era un disfrute doble”, asegura el periodista y columnista de política de La Opinión, Ángel Montiel Martínez.

Pero mucho antes, éste lorquino de ‘pura cepa’, como se califica, asimismo, dedicaba los veranos a los quehaceres del campo. “Nací en la diputación lorquina de Río. Mis primeros veraneos eran escapadas ocasionales a Águilas, en plan dominguero. Alquilábamos una mesa en un bar de la Playa de Las Delicias, comprábamos Coca Cola y vino, y comíamos lo que traíamos de casa. Era habitual alquilar las mesas para comer y cuando terminábamos el día, regresábamos de vuelta a casa. Entonces, no podíamos alquilar una casa, porque había que trabajar y los niños teníamos que ayudar”, cuenta.

En aquellos primeros veranos de su infancia viajaban a Águilas en el coche de unos familiares de Puerto Lumbreras: “Como no cogíamos todos en él, yo iba agarrado a mi padre en su Vespa, por unas curvas imposibles, mientras mi madre y mi hermana mayor lo hacían con mis primos. Es curioso cómo han cambiado los tiempos. Ahora la familia, alquila una casa para los dos meses de verano. Antes, era imposible”, señala.

Echa la vista atrás y recuerda, “con mucho cariño”, el día que descubrió el mar, la playa: “Me parecía algo fantástico. Me hacía mucha ilusión ir aquel domingo de vez en cuando a disfrutar el día bañándome y jugando en la arena. Era toda una aventura”. El resto del verano lo pasaba en Lorca. “Íbamos a la casa familiar, a la de mis bisabuelos maternos, que estaba muy cerca del Castillo de Lorca, junto al río. Y allí nos bañábamos. Hacían una especie de poza donde acudíamos los zagales a refrescarnos en verano. Me acuerdo del camino, bordeando unos grandes árboles, y el frescor de la huerta de la casa de mis abuelos, Juan y Olaya, padres de mi madre, a los que conocían como ‘Los Chapas’. Recorríamos las casas de familiares que tenían un lugar donde darte un chapuzón, para remediar el intenso calor”.

Durante el verano, cuando no había escuela, ayudaba a su padre en el campo: “Aquello no me gustaba, por eso, era buen estudiante. Fue un estímulo para estudiar y lograr salir de ahí. Así me lo repetían una y otra vez: ‘Si estudias, no tendrás que trabajar en el campo’. Era muy duro, porque había que doblar el espinazo, regar, sembrar, cortar alfalfa para los cerdos de la pequeña granja que tenía mi padre, segar el trigo, recoger aceitunas…, y cuando parecía que todo llegaba a su fin, había que ayudar a los vecinos, como habían hecho ellos con nosotros. El trabajo en el campo nunca se terminaba, siempre había algo que hacer”, cuenta.

Estudió y cuando terminó recibió una propuesta de Televisión Española en Murcia “para hacer un programa por el litoral de la Región que se llamaba ‘Costa Cálida’. Pasábamos una semana de julio y agosto en cada localidad. Acudían figuras de la canción, grupos de moda, y nosotros los entrevistábamos. El programa era en directo durante una hora y media, con conexiones improvisadas. Había que exprimir los pocos medios que teníamos a nuestra disposición. Era divertido, pero muy arriesgado, porque de repente se ponía a llover y había que ser resolutivo para continuar sin cortar. Una hora y media en directo llevaba consigo mucho trabajo de producción”.

El programa estaba realizado por Francisco Banegas, y dirigido por Eduardo Alonso. Beatriz Montero del Amo lo presentaba y contaba con guiones y entrevistas de Ángel Montiel y Marián González. Se llevó a cabo en los años ochenta. Las dimensiones en cuanto a producción se demuestran con la necesidad de hasta doce parabólicas, prácticamente todo el equipamiento del Centro Regional de Televisión Española y la totalidad de la plantilla, como se destacaba en el programa final en el que se enumeraba todo el dispositivo.

Fueron, asegura, tres años “estupendos, porque aquello era como unas vacaciones pagadas, porque nos lo pasábamos cojonudo. El programa hoy, sería incorrecto, porque explorábamos cosas atrevidas y picaronas, inconcebibles en estos momentos. Íbamos a lugares de la costa, a discotecas, donde se celebraban concursos de Miss camiseta mojada, míster… Era un programa un poco absurdo, porque promocionar el turismo de Murcia, en Murcia… Pero fue una experiencia divertida, loca, en la que trabajábamos mucho, divirtiéndonos más. Aprendí mucho y guardo muy buenos recuerdos de entonces”.

Ángel Montiel, entrevistando a ‘Mis Búho’, desde un barco en Los Alcázares. / L.O.

Por el programa desfilaron, enumera, el Ballet Costa Cálida y los grupos de moda del momento. “Dyango, Los Chichos, la Década Prodigiosa, Marta Sánchez, Sara Montiel, María Jiménez… actuaban allí al aire libre, como también lo hacían grupos murcianos para los que el programa fue la mejor de las plataformas para lanzarse al mundo musical. Y hacíamos muchas locuras. De repente, subíamos en una barca a Francisco que cantaba desde el mar, o llevábamos a Miss Búho al programa y la entrevistábamos como aparece en la foto que ilustra este reportaje. Por las noches teníamos que recorrer los sitios de moda y las discotecas para nutrir al programa de contenido. Y las discotecas y salas de fiesta aprovechaban nuestra presencia para ‘sacar su artillería’, organizando concursos que captaran nuestra atención para lograr su ‘minuto de gloria’. Era muy seguido”.

En La Manga también ejercía de corresponsal de La Opinión. “Me enviaban allí y me encargaba de un suplemento de dos páginas diarias que se hacía en verano. Me lo pasaba genial. Éramos más jóvenes y aquello nos gustaba. Ahora, sería un sacrificio, pero entonces eran unas vacaciones pagadas. La televisión en directo es muy dura, pero aprendí mucho. Recuerdo un día que estábamos en medio del programa, en Cartagena, y cayó una lluvia brutal. Tuvimos que improvisar. A los invitados los retábamos a hacer cosas imposibles. En Águilas, las comparsas de Carnaval, entraban en directo desde el Castillo, mientras el programa se hacía en el puerto”, detalla.

Por eso, no tiene dudas cuando se le pregunta cuál es su ‘Verano Azul’: “El mejor verano de mi vida, en el que me he divertido más y pasado mejor, es cuando estuvimos haciendo el programa ‘Costa Cálida’. Fue una escuela para mí y para el resto del equipo. Trabajábamos mucho, pero nos lo pasábamos mejor. Era esa locura que sólo se puede hacer cuando eres jóvenes y tienes ganas de comerte el mundo. Sin lugar a dudas volvería a repetir aquellos veranos”, concluye.