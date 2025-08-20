Torre Pacheco convertirá su antiguo centro de salud en un gran espacio para la cultura y la convivencia

Torre Pacheco pondrá en marcha un nuevo espacio para la cultura y la convivencia: el Centro Municipal de Cultura Comunitaria 'Identidades', un proyecto que transformará el antiguo centro de salud urbano en un espacio dedicado al encuentro vecinal, la creación artística y la integración comunitaria.

El futuro centro integrará diferentes espacios: salas de exposiciones, aulas para talleres y formación, residencias para artistas y zonas abiertas destinadas a colectivos sociales y vecinales. Todo ello repartido en tres edificaciones independientes pero conectadas: el antiguo centro de salud, el edificio ‘Soberanía’ y el edificio ‘Anexos’.

Las obras de rehabilitación correrán a cargo de Abala-Grupo Hozono Global, que ejecutará los trabajos en un plazo estimado de ocho meses. Las actuaciones previstas incluyen la recuperación integral de las instalaciones, que actualmente se encuentran en mal estado, sin climatización operativa, con carpintería deteriorada y espacios inutilizados.

Plano del proyecto 'Identidades' en Torre Pacheco / Hozono Global

El proyecto, que cuenta con una inversión de cerca de tres millones de euros, devolverá a los edificios su funcionalidad y valor arquitectónico, adaptándolos a las nuevas necesidades culturales y comunitarias del municipio.

La iniciativa se enmarca en la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión social y poner en valor la diversidad del municipio, donde conviven más de 90 nacionalidades distintas. ‘Identidades’ nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para las actividades culturales y comunitarias, promoviendo el diálogo intercultural, la participación ciudadana y el acceso igualitario a la cultura.

‘Identidades’ representa una apuesta por la cultura como motor de inclusión y transformación social, y se suma a otras actuaciones impulsadas desde el Ayuntamiento para construir una ciudad más participativa, creativa y cohesionada.