Puerto Lumbreras ampliará el Cementerio de San Damián
El proyecto de remodelación del camposanto incluye el incremento del pabellón funerario con la construcción de 58 nuevos nichos
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la concejal de Espacios Públicos, Cristina Herrero, han informado de los trabajos de ampliación del Cementerio de San Damián.
Túnez ha explicado que «desde el Consistorio hemos realizado ya la adjudicación del contrato de obras para la ejecución de los trabajos del ‘Proyecto de ampliación de pabellón funerario’ con la construcción de 58 nichos en Cementerio San Damián de Puerto Lumbreras».
«Está previsto que la construcción de este nuevo pabellón funerario comience el próximo mes de septiembre, una edificación en la que se invertirán 38.735,95 euros del presupuesto municipal».
La alcaldesa ha destacado que «el Cementerio de San Damián es un espacio muy importante de nuestro municipio, que merece sumo respeto y sensibilidad, sobre el que trabajamos desde la previsión para facilitar el proceso a las familias que se encuentran viviendo momentos complicados y que en apenas un año se ha visto incrementado en 110 nichos a los que se sumarán 58 nuevos nichos en un plazo máximo de tres meses desde el inicio de las obras».
