Denuncian la muerte de una vaquilla enferma en las fiestas de Fortuna "sin seguridad y ante menores"

PACMA y la agrupación local de Izquierda Unida-Verdes condenan la falta de supervisión en el evento

El Partido Animalista PACMA ha condenado la muerte pública de una vaquilla enferma durante las fiestas de Fortuna, celebradas el pasado jueves 14 de agosto.

Según vídeos de asistentes, el animal fue arrastrado hasta el burladero y rematado a la vista del público con una puntilla, lo que generó gritos de protesta por maltrato animal.

PACMA y la agrupación local de Izquierda Unida-Verdes denunciaron la falta de supervisión en el evento, señalando que los hechos ocurrieron sin garantías sanitarias ni de seguridad y ante la presencia de menores.

La líder regional de IU-Verdes, Penélope Luna, declaró: "Se trata de un episodio de extrema gravedad que podría implicar responsabilidades legales y políticas del equipo de gobierno municipal".

IU-Verdes reclamó la transparencia de los expedientes relacionados con las sueltas, incluidos informes veterinarios, partes de incidencias y documentación sobre la procedencia y salud de los animales. Además, solicitaron la justificación del gasto público destinado a la organización de estos espectáculos.

La coordinadora regional de IU-Verdes en la Región de Murcia, Penélope Luna, ha manifestado que su formación “no descarta acudir a los tribunales si se confirman irregularidades en la organización y desarrollo de estas sueltas” y ha exigido a la alcaldesa que dé explicaciones inmediatas y haga públicos todos los expedientes relacionados.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal no ha emitido declaraciones al respecto.

