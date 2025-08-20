La Comunidad distribuye cerca de 400 portátiles y tabletas para impulsar la movilidad en los ayuntamientos de menor tamaño

La Comunidad Autónoma distribuirá cerca de 400 portátiles y tabletas para impulsar la movilidad en los puestos de trabajo entre los empleados públicos de los ayuntamientos de menor tamaño de la Región de Murcia.

El proyecto, fruto de la colaboración entre las consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, forma parte de un plan orientado a los 27 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la Región.

La Dirección General de Transformación Digital ha invertido un total de 318.341 euros para adquirir 344 ordenadores portátiles, 53 portátiles con pantalla separable en modo tableta y 252 monitores de 27 pulgadas.

El director general, Javier Martínez, explicó que esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno regional para impulsar la digitalización en todos los municipios y, en particular, en los de menor tamaño.

“Uno de los ejes de la Agenda Digital de la Región es la voluntad y el compromiso para llevar el proceso de transformación digital a todos los ciudadanos de la Región, independientemente de su edad o condición y, por supuesto, de dónde vivan”, subrayó.

Esos equipos de trabajo móviles, que permitirán fomentar el teletrabajo y el trabajo de campo, se distribuirán entre los 27 municipios de menos de 20.000 habitantes en función de su población.

En concreto, se trata de los municipios de Archena, Mula, Fuente Álamo, Los Alcázares, Santomera, Puerto Lumbreras, Cehegín, Abarán, Ceutí, Bullas, Beniel, Fortuna, Calasparra, Alguazas, Moratalla, Lorquí, Blanca, Abanilla, Librilla, Pliego, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Albudeite, Ricote, Aledo, Ulea y Ojós.