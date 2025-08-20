Calasparra se prepara para vivir su Semana Grande en honor a la Virgen de la Esperanza

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado junto a la Mayordomía de la Fundación Nuestra Señora de la Esperanza la programación y los carteles anunciadores para su Feria y Fiestas 2025 en honor a la Virgen de la Esperanza. La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, junto a Joaquina Sola, representando a la Mayordomía del Santuario Virgen de la Esperanza, dieron a conocer la extensa programación para la Semana Grande de Calasparra.

Presentación de la programación de Fiestas / La Opinión

Al acto de presentación de la programación asistieron todas las asociaciones y colectivos que participan activamente en este programa que une la cultura, las tradiciones y la fe en torno a una feria más participativa e inclusiva.

Calasparra se prepara un año más para vivir con intensidad los primeros días de septiembre

Calasparra se prepara un año más para vivir con intensidad los primeros días de septiembre. Durante toda la semana, el municipio ofrecerá un amplio programa de actos culturales y festivos que llenan de vida sus calles.

Los encierros y la Feria Taurina del Arroz refuerzan el prestigio de Calasparra a nivel nacional; del 3 al 8 de septiembre, seis novilladas y encierros, son una cita obligada para la afición taurina regional.

Uno de los momentos más esperados llega en la noche del 7 al 8 de septiembre, cuando se celebra la Romería al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Una cita emblemática en la que miles de vecinos y visitantes acompañan a la Virgen en un entorno natural único, iluminado y acompañado de música que eleva la devoción y la emoción colectiva.

El doctor D. Ricardo Robles pregonará las fiestas de Calasparra 2025 desde el Santuario de la Esperanza el 23 de agosto, en dicho acto el Ayuntamiento de Calasparra le hará entrega de la Medalla de Honor del municipio al Dr. Robles y a su equipo por su dilatada trayectoria profesional, por su compromiso con Calasparra, con sus encierros y su feria taurina y por la importante labor que ha desempeñado siempre este equipo médico.

Feria y Fiestas 2025: música, inclusión y convivencia

La programación de la Feria y Fiestas de este año se extiende hasta el 14 de septiembre, con una oferta musical y artística para todos los públicos. Sobre los escenarios de la “Villa del Arroz” actuarán la artista internacional India Martínez, el murciano Salva Ortega, los espectáculos “Hijo de la Luna”y“500 noches”, Son del Malecón, el musical infantil “El libro de la Selva” y el flamenco más puro de María José Pérez.

Un año más se llevará a cabo el Festival Internacional de Folclore “Villa de Calasparra”, que contará con la participación de la Rondalla de Calasparra, el grupo FestiFolk de Ecuador y la Academia de Arte Raxela de Guatemala.

Para los amantes de la música electrónica y más actual, se ha preparado la novena edición del Calasparra Summer Fest.

Concurso de recortadores, motoalmuerzo solidario, actividades infantiles, swing en la calle, exposiciones, tertulias y un sinfín de actividades que se han organizado en un programa que pueden encontrar en www.calasparra.org .

El Ayuntamiento mantiene su compromiso con unas fiestas inclusivas y seguras: la Feria volverá a disponer de horarios adaptados sin ruidos ni luces para personas con TEA, se impulsarán campañas de sensibilización sobre el consumo responsable y habrá un Punto Violeta en la zona festera y en los principales eventos multitudinarios.

XXXIV Feria Taurina del Arroz

Del 3 al 8 de septiembre, Calasparra acoge la XXXIV edición de su prestigiosa Feria Taurina del Arroz, con seis novilladas picadas que sitúan al municipio como referente en el calendario nacional. Los encierros, a las 10:00 de la mañana del 3 al 8 de septiembre, reunirán a corredores de todo el país en un recorrido reconocido por su exigencia y emoción.

Este año, como novedad, regresa el encierro por vereda, el domingo 31 de agosto.

El Pregón Taurino tendrá lugar el 29 de agosto, organizado por el Club Taurino y el Ayuntamiento. En esta ocasión, el encargado de abrir la feria será el ganadero D. Tomás Prieto de la Cal.

El 8 de septiembre, Calasparra celebra el día grande en honor a la Virgen de la Esperanza. A las 13:00 horas se celebrará la Misa Mayor en el Santuario y la Mayordomía de la Fundación Nuestra Sra. de la Esperanza ha preparado un amplio programa de actividades litúrgicas para honrar a la patrona del municipio en su semana grande.

Desde el Ayuntamiento invitamos a participar y a disfrutar de unas fiestas pensadas para todos y todas, donde el respeto, la hospitalidad y la alegría de nuestro pueblo se hacen sentir en cada rincón. Os esperamos en Calasparra para celebrar juntos la devoción a nuestra Patrona y compartir momentos que permanecerán en la memoria.

8ª EDICIÓN CALASPARRA SUMMER FEST

La música electrónica y de baile más actual vuelve a la feria de Calasparra el 30 de agosto con la 8º edición del Calasparra Summer Fest, un festival que cuenta con artistas de primer nivel. La música electrónica cuenta con una amplia gama de ritmos que hace de esta una parte insustituible en la mayoría de las programaciones estivales. El cartel del Calasparra Summer Fest de este año cuenta con cinco grandes DJs del panorama nacional e internacional.

La cita nocturna del noroeste murciano con la música más actual que este año cuenta con un gran elenco de artistas urbanos: Iván Ortiz, Keey C, Pako Martínez, Silvia G y Álvaro Bernal ﻿

Iván Ortiz es un DJ y productor español que se ha consolidado en la escena urbana gracias a su estilo Open Format, en el que combina reguetón, trap, ritmos latinos y música urbana. Su propuesta más distintiva es “La Previa”, un formato que convierte sus sesiones en una experiencia cargada de energía y anticipación. Con más de 250.000 seguidores en redes y más de 50 millones de reproducciones en YouTube, ha alcanzado una gran proyección digital. En directo, ha pasado por festivales como el Medusa o el Monoloco Fest, y por salas de referencia como Kapital (Madrid) o Marchica (Mar Menor), llevando además su música a países como Portugal, Alemania y Estados Unidos.

Keey C ha dejado una huella indeleble en la escena urbana española. Con más de 16 años de trayectoria, ha compartido escenario con artistas de renombre como Bad Bunny, C.Tangana, Lola Índigo, Rels B, Don Patricio, Eladio Carrión, Nicky Jam, Bizarrap o Trueno, entre otros. Su estilo Open Format fusiona reguetón, trap, house y techno. Ha sido residente en reconocidas salas de Madrid como Shoko, Joy Slava, Fabrik, La Riviera o Teatro Kapital. Además, ha actuado en festivales destacados como Holika Fest (Navarra), Latin Fest (Valencia), Concert Music (Santi Petri), Lo Perreo (Tarragona), Guayeteo (Madrid), Oasis (Madrid), AG Festival (Tarragona) y Holli Beach (Francia).

Pako Martínez es un DJ y productor de Almería que se ha ido consolidando en la escena musical urbana y electrónica de España. Su carrera está muy vinculada al mundo de los mashups y las remezclas, con un estilo que combina la fuerza del techno con los ritmos más urbanos, creando mezclas que actualizan temas de artistas reconocidos con su sello personal. En Instagram cuenta con más de 44.000 seguidores y en su canal de YouTube supera los 30.000 suscriptores. Su propuesta transita entre la electrónica, el techno y los sonidos urbanos, siempre con un enfoque bailable y explosivo.

Silvia G DJ / La Opinión

Silvia G es una DJ que se ha hecho un hueco en la escena gracias a su enfoque visual y su propuesta escénica. No es solo quién pincha, sino cómo presenta su música: rodeada de bailarinas, transmitiendo energía y movimiento en cada set. Su estilo es tanto auditivo como visual, y su show rompe con la estructura típica de un DJ al uso, convirtiendo su actuación en una experiencia completa. Sus temas reflejan su interés por el groove y la pista, mientras que su trayectoria en festivales como el KamelotFest demuestra su capacidad para conectar con el público en vivo.

Álvaro Bernal es un DJ y productor originario de Murcia que ha ido consolidándose en la escena urbana española con un estilo enérgico y versátil. Su propuesta musical abarca géneros como el reguetón, trap y música electrónica. A lo largo de su carrera, ha participado en diversos festivales y eventos en la Región de Murcia, destacando su actuación en el Almudance Festival. Además, ha sido invitado a locales reconocidos como el Disco Pub Tito Gaby de Cieza, donde compartió escenario con otros artistas del género.

El Ayuntamiento de Calasparra continúa con esta cita anual dedicada a la música más actual con la idea de atender la demanda de este género urbano en esta última gran cita del verano calasparreño

El Ayuntamiento de Calasparra continúa con esta cita anual dedicada a la música más actual con la idea de atender la demanda de este género urbano en esta última gran cita del verano calasparreño. Descarga toda la programación en: https://calasparra.org/2025/08/20/feria-y-fiestas-2025/

El Ayuntamiento celebra la Junta Local de Seguridad y prepara un dispositivo especial para la Feria y Fiestas 2025 La cita fue convocada por el Ayuntamiento de Calasparra, con el propósito de coordinar las medidas que garanticen la seguridad durante las celebraciones, y estuvo presidida por la Delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, junto a la alcaldesa Teresa García. El encuentro ha buscado reforzar la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad que trabajarán en la Feria y Fiestas 2025, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de todas las actividades programadas. A la reunión también asistieron el concejal de Festejos Juan Bernal; el jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Martínez; el teniente adjunto 3 de la compañía de la Guardia Civil, Raúl Morente García; el cabo comandante accidental del puesto de la Guardia Civil de Calasparra, José Juan Giménez; el coordinador de Protección Civil, César Reales, y la técnico de Administración General, María Caballero. La alcaldesa Teresa García subrayó al finalizar el encuentro que el principal objetivo es que vecinos y visitantes disfruten de las fiestas “con total tranquilidad”. Destacó además la buena coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, agradeciendo su esfuerzo extra en estas fechas. Asimismo, solicitó a la Delegada del Gobierno un refuerzo de efectivos de Guardia Civil para ampliar el dispositivo de seguridad. Se ha hecho también un llamamiento a la población, a través de los medios de comunicación, para colaborar siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades, respetar las normas de convivencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Mariola Guevara ha comentado que, junto al Ayuntamiento de Calasparra , Guardia Civil , Policía Local y Protección Civil se ha coordinado un dispositivo especial para garantizar que todos los actos, entre los que destacan los encierros, conciertos, carpa festera y el Summer Festival, se desarrollen con normalidad, tranquilidad y la mejor organización. El plan incluye refuerzo de patrullajes en el casco urbano y la periferia, dispositivos sanitarios, seguridad privada y la instalación de un Punto Violeta, clave en la prevención y atención frente a agresiones sexuales. Los datos de criminalidad en Calasparra son muy positivos: de enero a julio de 2025 se ha registrado un descenso del 19% de las infracciones penales respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el municipio va a contar con 8 nuevos guardias civiles, y en total más de 50 se han incorporado en la Compañía de Caravaca de la Cruz, lo que repercute favorablemente en la seguridad de la localidad. Gracias a la estrecha colaboración entre instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntariado, esperamos unas fiestas repletas de alegría y responsabilidad. El concejal Juan Bernal y el jefe de Policía Local detallaron el Plan de Seguridad diseñado para la Feria, que incluye puntos de atención sanitaria, refuerzo de agentes, seguridad privada, regulación del tráfico, controles de alcoholemia y drogas, así como la instalación de Puntos Violetas para la atención a víctimas de violencia de género. Protección Civil, según explicó César Reales, contará con un amplio número de voluntarios/as diarios, especialmente en los encierros, además de un dispositivo de apoyo sanitario para reforzar los equipos médicos y ambulancias contratadas. Finalmente, se confirmó que Calasparra volverá a disponer de varios Puntos Violeta, uno en la zona festera y otro en los conciertos principales, atendidos por profesionales especializados. También se reforzará el servicio de pulseras identificativas para menores, junto con campañas de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol y drogas, con la intención de que la responsabilidad y el respeto marquen unas fiestas seguras y cívicas.