Belén Unzurrunzaga: “Salir del puerto, quitar el motor e izar la mayor, es uno de los mejores momentos”

Su ‘Verano Azul’ son muchos veranos. Veranos en el mar, con la brisa acariciando su piel, y removiendo su pelo aclarado por el sol; pero también, veranos de arena con los amigos de esa pandilla eterna con la que cada año rememora aquellas vacaciones de su niñez, de su juventud. Y veranos de las Alamedas de Lorca, en casa de sus abuelos, a bordo de su inseparable bicicleta. Pero, siempre, ‘Verano Azul’: “Como nuestro barco, que no podía llamarse de otra forma, ‘Azul’, por el mar, pero también porque es nuestro color, el del Paso Azul, que nos acompaña no sólo en Semana Santa, sino todo el año”, cuenta desde el Mar Menor en el que disfruta ahora de sus veranos después de que abandonara Mojácar, Garrucha, Vera…, donde pasó sus vacaciones de la infancia, y a donde regresa cada año para ‘reencontrarse’ con los que las hicieron inolvidables.

“Mi ‘Verano Azul’ es cuando sales del puerto con el barco, puedes quitar el motor e izas la Mayor. Es uno de los mejores momentos. Mi vida es navegar en barco de vela. Me gusta cuando sólo oyes el mar, y cuando el viento empuja las velas. He disfrutado miles de veces esos instantes junto a mi padre, José María, que me enseñó todo lo que sé de navegar y que nos inculcó el amor por el mar”, cuenta emocionada Belén Unzurrunzaga Campoy, articulista del diario La Opinión de Murcia, y que fuera diputada nacional del Partido Popular.

Entonces, “disfrutaba, cuando aún se podía, pescando con mi padre al curricán atunes. Arrastrábamos el aparejo hasta que picaban. Lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, haciendo lo que más me gustaba, navegar y pescar, con la compañía única de mi padre”, añade.

Una afición que nunca ha dejado, y que ahora, le lleva constantemente al Mar Menor. Allí, en San Javier, “un gran amigo, Rafa de Paz, fundó la ‘Escuela de Vela Socaire’, la más antigua, y que permite navegar todo el año. Para mí, navegar, es una terapia. Montarme en un barco y echarme a navegar me provoca una sensación única. El mar es mi hábitat natural, lo llevo en la sangre. Mi padre nos lo inculcó a mi hermano y a mí, y ahora es la tercera generación, mis sobrinos, los que la practican con la misma pasión”.

Sus vacaciones las pasaba en el litoral almeriense. Garrucha, Mojácar, Vera… “Los veranos más bonitos de mi vida, mi ‘Verano Azul’, fueron los de mi infancia y adolescencia, en Garrucha. Mis padres se conocieron en Cuevas de Almanzora y, allí, en el Club Náutico de Garrucha trabajaba mi padre, mi hermano y yo. Nos levantábamos muy temprano, y después de nuestra obligada ración de churros que compraba mi madre en la plaza, nos íbamos a las clases de vela. Nudos, vientos, partes del barco…, y navegar, ocupaban la mañana hasta entrada la tarde”, relata.

El resto del tiempo lo dedicaba a estar con su pandilla. “La pandilla de toda la vida que aún conservo. Muchos sólo nos veíamos en verano, pero mantenemos la amistad hasta tal punto, que todos los años quedamos para recordar aquellos días. Días en los que siempre iba a bordo de mi bicicleta. Mi madre me temía, porque siempre llegaba con heridas ‘desconocidas’ en las piernas que requerían de la vacuna antitetánica. Siempre liaba alguna, porque no paraba”.

Y las tardes y noches en el Playazo de Vera eran únicas. “Hacíamos barbacoas, lo que se le llamaba ‘chorizadas’. Nos llevábamos una guitarra, el casete… y allí estábamos hasta bien entrada la madrugada. Fueron los veranos de los primeros amores y del cine de verano, al que acudíamos frecuentemente con los bocadillos y los refrescos. De entonces, son mis amigos Patricia, María del Mar, Rocío, Kike, Juanma, Javi, Eduardo…, con los que trasnochábamos en la playa mientras íbamos creciendo”.

Cuando su madre ‘faltó’, dejaron de veranear en el litoral almeriense, aunque acude alguna vez para participar de ‘quedadas’. “Era la época dorada de Mojácar, a finales de los noventa y principios del dos mil. Era como la Ibiza de ahora, pero mucho más bonita. Íbamos a Mojácar pueblo, a bares como el ‘Loro Azul’, ‘La Tahona’… donde hacían los mejores mojitos. Nosotros nos lo pasábamos genial, pero para nuestros padres era un sufrimiento esperarnos hasta la vuelta, bien entrada la madrugada, porque la carretera era muy peligrosa”, detalla.

A Mojácar, subían “de todas las formas posibles. Éramos, entonces un poco inconscientes. Unas veces lo hacíamos andando, otras en autobús, y también esperábamos un taxi en el Bar Pavana, que podía tardar horas, ya que sólo había tres en toda la costa”. Y otro recuerdo que no olvida son los aperitivos. “En Garrucha íbamos al Pósito a comer los caracoles de Cristóbal con una salsa de lujo, espectacular. Cuando cerró, todos nos quedamos huérfanos, porque no desveló el secreto de la salsa a nadie, y sus hijos no quisieron continuar el negocio familiar. Era uno de los manjares de Garrucha junto a su famosa gamba roja. Tenía un sabor indescriptible. Era de almendra y mojábamos patatas en ella”.

Su padre era entonces presidente del Club Náutico de Garrucha, donde se celebraba cada verano un concurso de disfraces. “Mi madre se lo ‘curraba’ mucho. Me hacía unos trajes espectaculares. Una vez, me vistió de monja de clausura. Yo, entonces, era muy ‘payasa’. La foto que ilustra el reportaje es de un día que me puse la camiseta con la que mi madre solía bajar a la playa, que me venía grandísima, y un gorro de pescador. Es en la Playa La Marina, en Mojácar. Le tengo un cariño especial a esta fotografía de aquellos años”.

Lorca, insiste la gestora cultural y responsable de producción de ciclos de conciertos, siempre está muy presente en su vida. De hecho, es habitual que en sus artículos de opinión que firma en esta casa, aparezcan pinceladas de la tierra que le vio nacer. En Semana Santa su ‘vena azul’ está muy presente, no hay lugar a dudas. “Como buena lorquina hay que defender los colores y, es verdad, que los que somos de esta tierra nos sentimos muy orgullosos de serlo. Tenemos una Semana Santa única que hay que dar a conocer a todos. Parte fundamental de nuestra ‘Semana de Pasión’ es esa rivalidad entre blancos y azules que no debemos perder nunca, porque es la esencia de esa tradición, esa costumbre, que nos diferencia del resto de Semanas Santas del mundo”.

Pero también pasaba largas temporadas en casa de sus abuelos, en la Alameda de Ramón y Cajal de Lorca, “frente a los Jódar y el doctor Enrique Funes. Mis abuelos, eran Joaquina García Mulero, que trabajó en la Telefónica, y Miguel Campoy Robles, médico ginecólogo. Parte de mi infancia está ligada a las Alamedas donde jugaba con mi bicicleta”. Y reconoce que algunos no la asocian con Lorca. “Nací en Santa Rosa de Lima. Soy azul de pura cepa, y lorquina”, señala tajante.

Los veranos “ya no son lo que eran. La marcha de mi madre marcó un punto de inflexión en mi vida. He estado muy triste durante mucho tiempo. Todavía, siento esa tristeza al recordarla, pero hay que seguir adelante. En verano es cuando más la recuerdo. Todo me acerca a ella, pero, por otro lado, disfruto rememorando esos instantes que no quiero olvidar. Mi padre, mi hermano, mis sobrinos… me ayudan a sobrellevar esos instantes más duros, apoyándome en proyectos apasionantes que muy pronto espero verán la luz”, concluye.