Los Alcázares consolida su estabilidad financiera

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal correspondiente a 2024, confirmando una gestión económica responsable y equilibrada que refuerza la confianza en el futuro del municipio.

La liquidación refleja un superávit de 164.472 euros, lo que demuestra que los ingresos han sido suficientes para cubrir los gastos realizados durante el año.

El ejercicio 2024 ha estado marcado principalmente por la reactivación de las reglas fiscales, tras su suspensión durante la pandemia. Esto ha supuesto un mayor rigor en el control del gasto público y en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda, objetivos que el Ayuntamiento ha superado.

El superávit se destinará a la amortización de deuda financiera, contribuyendo a reducir el endeudamiento neto y reforzar la capacidad de inversión futura del municipio.

El concejal de Hacienda, Eufemio Pacheco, ha recordado que, gracias al remanente de tesorería, se pudo licitar la obra del Centro de Día de Los Alcázares, un proyecto que permitirá iniciar los trabajos a finales de agosto o comienzos de septiembre.

«Los resultados de esta liquidación son el reflejo de una gestión seria y comprometida con los vecinos. Cerramos el año con estabilidad, solvencia y capacidad para seguir invirtiendo en el futuro de Los Alcázares», ha declarado Pacheco.