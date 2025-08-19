Un vecino de Mazarrón, a juicio por publicar fotos de una mujer una web de prostitución

Un hombre de origen chino y vecino de Mazarrón está siendo investigado por, presuntamente, colgar en una web de prostitución fotografías y datos de contacto de una mujer, con el mensaje: ‘Nueva en la zona, jovencita, 19 añitos’.

La víctima se enteró de que su imagen y su teléfono estaban en ese portal porque se lo dijo una persona que accedió para contratar los servicios de trabajadoras sexuales. Ella, al comprobarlo, sufrió un ataque de ansiedad. Esto ocurrió en mayo de 2021 y, un año después, «se volvió a repetir la situación, con un segundo anuncio de iguales características», apunta el auto del Juzgado que se hizo cargo de instruir la causa.

Fueron los profesionales del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional los que estrecharon el cerco sobre el sospechoso: descubrieron desde qué IP se colgó el anuncio y con qué correo electrónico. Los datos los aportó la compañía Orange y llevaron al individuo, el cual, en el procedimiento de diligencias previas, se acogió a su derecho a no declarar.

El acusado recurrió a la Audiencia y dijo que había «irregularidades» en su caso. El tribunal, al rechazar su recurso, apunta que fue la investigación policial la que reveló indicios contra su persona y establece que el juicio (que aún no tiene fecha) será el escenario adecuado para valorar las pruebas documentales y otras.