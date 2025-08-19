Tecnología de última generación para la nueva Oficina de Turismo de Los Alcázares
El Ayuntamiento aprueba el proyecto de esta instalación, que estará ubicada en la Avenida Río Nalón de Los Narejos y abrirá las 24 horas
El Ayuntamiento de Los Alcázares, a través de su concejalía de Turismo, ha aprobado el proyecto para la creación de una nueva Oficina de Turismo, que ofrecerá atención presencial y telemática las 24 horas del día a vecinos y visitantes.
Con un presupuesto de 151.781,50 € (IVA incluido) para la construcción y equipamiento de la oficina, y un plazo de ejecución de tres meses, el proyecto saldrá a licitación en las próximas semanas y se prevé que la oficina esté en funcionamiento a finales de este año o a inicios de 2026.
La nueva instalación, de cerca de 40 metros cuadrados, estará situada en la Avenida Río Nalón, uno de los ejes comerciales más importantes del municipio, en una ubicación estratégica rodeada de hoteles, alojamientos turísticos y comercios, en una zona recientemente modernizada y transformada. El edificio contará con fachada acristalada, cubierta ajardinada y climatización eficiente, garantizando un servicio moderno, accesible y adaptado a las necesidades del turismo actual.
Además, el proyecto incluirá mejoras tecnológicas, como pantallas interactivas de uso ininterrumpido que se incorporarán gracias a la financiación de los fondos europeos Next GenerationEU.
