Santos Campoy García: “Iba a coger almendra con mi abuela y mis tíos, que vendíamos a los turroneros”

La llegada de las vacaciones escolares, coincidía prácticamente con la marcha a Bullas, lugar de origen de sus padres y a donde acudió su madre para dar a luz a Santos Campoy García, escritor e investigador lorquino, que recientemente se jubilaba como funcionario de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca. Entonces, asegura: “no veraneaba. No íbamos a la playa como lo hacemos ahora. Recuerdo que la primera vez que vi el mar, fue en la Playa del Calipso, en San Juan de los Terreros, en la vecina almeriense de Pulpí. Tenía seis años y me quedé impactado al ver la inmensidad del mar. Aquello me pareció desorbitado, algo extraordinario. Acudíamos a la playa dos o tres domingos al año, a Mazarrón, por una carretera repleta de curvas y un viaje que tardaba más de hora y media. Allí, después de todo el día al sol, volvíamos quemados vivos. Por la noche nos tenían que echar vinagre en la espalda, porque no había protección solar. Durante dos o tres días no nos podíamos poner ni la camisa”.

Su casa estaba en la avenida de Jerónimo Santa Fe, frente al Instituto de Educación Secundaria José Ibáñez Martín, desde donde tenían que ir hasta la calle de Floridablanca, donde cogían el autobús: “Nos levantábamos muy temprano para prepararlo todo, y a las siete o siete y media iniciábamos el viaje en dirección a la Playa de La Isla en Mazarrón. Tendría entonces unos diez u once años. En aquella época los lorquinos no acudíamos a Águilas. El autobús era terrible. Los coches eran muy viejos, sin aire acondicionado, el camino repleto de curvas…, y nosotros íbamos cargados de ‘trastos’, la sombrilla, un par de mesas, sillas, toallas…, y la comida. No olvido esa fiambrera de conejo frito con tomate que acompañábamos con un buen trozo de tortilla de patatas que nos comíamos debajo de la sombrilla. Y la botella de Coca Cola o Fanta que nos comprábamos en los bares cercanos. Veníamos agotados después de todo el día al sol”.

Pero la mayor parte de las vacaciones las pasaba en Bullas: “Con nueve o diez años, durante dos o tres semanas iba a coger almendra con mi abuela y mis tíos, que vendíamos a los turroneros de Jijona, en Alicante, pero también sulfataba la viña, cavaba…, y ayudaba en la trilla, que me encantaba. La almendra se vareaba y caía al suelo, de donde había que recogerla a mano. Mucho después, aparecieron aquellas lonas gigantescas que facilitaban el trabajo. Había que descascarar la almendra que se hacía con una máquina que producía un ruido infernal”.

El escritor e investigador cuenta, que la vivienda de su abuela carecía de agua y luz: “Era una casa muy antigua, donde se había criado mi padre, y que permanecía como entonces. El agua la traían en una tina, y se echaba en una tinaja para beber. Luego, había otra agua de menor calidad con la que se llenaba otro recipiente, y que se destinaba para la limpieza. La casa contaba, como todas las del lugar, con una cuadra grande para el burro, la mula…, y altillos donde dormían los hijos y, abajo, los padres. Tenía además un pajar y un troje para la cebada de los animales. Se sembraban melones de año, con una piel muy dura, que se colgaban en la cámara y que se comían poco a poco”.

De Bullas tiene muy buenos recuerdos, a pesar de que gran parte de sus vacaciones las pasaba trabajando: “Me iba solo a casa de mi abuela, pero allí también estaba con mis otros abuelos y con mis tíos. Entonces, era algo normal que los niños o los jóvenes ayudaran en los quehaceres del campo en época de vacaciones. Mi abuela paterna, Isabel, era una mujer delgada y comía poco. Muchas veces me iba con mis tías que hacían unas migas y unos arroces exquisitos. También mi abuelo materno, Pepe, cocinaba muy bien, pero murió pronto, cuando yo tenía unos 16 o 17 años”.

Cuando no estaba ayudando en los quehaceres del campo disfrutaba de los encantos del lugar. “Bullas es la Puerta del Noroeste, donde nace el río Mula, al que nos íbamos a bañar. El agua estaba muy fría, y con piedras, en el cauce del río, hacían un remanso para que la gente se bañara. Muy conocido ahora es el ‘Salto del Usero’ donde nunca me he bañado, porque siempre está repleto de gente. Me gustaban mucho los veranos en Bullas por su buena temperatura, con un fresco muy agradable al caer la tarde”.

Y explica las peculiaridades de las viviendas: “Son casas con un carácter especial. Todas, con una bodega debajo. Las casas están en alto y debajo se ven unos ‘ventanucos’ donde se guardaba el vino. Casi todos los vecinos tenían un pedazo de tierra donde cultivan uva y una pequeña bodega donde hacían vino. Todavía me gusta ir frecuentemente, sobre todo en el invierno, para disfrutar de los encantos de esta tierra y recordar aquellos días”.

El largo verano le permitía disfrutar de una de sus grandes pasiones, la lectura, aunque también trabajaba recogiendo albaricoques en Puerto Lumbreras: “La Biblioteca Municipal estaba ubicada en el Teatro Guerra, en la zona que actualmente ocupan los camerinos de la planta superior, su encargado, el señor Pedro, nos dejaba algunos libros a los asiduos. En el verano del 72 o 73 me dejó la trilogía de José María Gironella, sobre la Guerra Civil en Gerona. Los títulos eran ‘Los cipreses creen en Dios’, ‘Un millón de muertos’ y ‘Ha estallado la paz’, era una manera de acercarse a un tema casi tabú. Me encantaban los de Julio Verne. El que más, ‘Miguel Strogoff’, y un verano me leí ‘La Biblia’ entera. Terminé fundido”, ríe.

Y los domingos, señala, ‘tocaba’ cine. “Me encantaba. Iba a la sesión matinal del Gran Cinema, como al cine que ponían los domingos por la tarde tanto en el Cristal Cinema como en el Teatro Guerra. Una de las primeras películas que vi fue ’55 días en Pekín’. En el Teatro Guerra acudía a las de Fantomas, con Louis de Funes, el gran cómico francés. Y también veíamos mucho cine español de la época del ‘landismo’, cine del oeste americano de serie B…”.

La lectura, -a la que dedicaba casi todo el día, pero especialmente durante la siesta- y el cine, centraban sus ratos de ocio, pero también el fútbol que practicaba en la calle. “No había coches y estábamos todo el día jugando. Con siete u ocho años nos entreteníamos disfrutando con el agua junto a las fuentes. Hacíamos acequias y canalillos por donde discurría el agua. Acudían las avispas y más de una vez nos picaban”, relata.

Fue en uno de esos veranos cuando su padre le dejó una bicicleta para que “la usara con libertad. Aquello nos permitía ir de un lado a otro. Y comenzamos a hacer nuestras primeras excursiones lejos. Recuerdo que fuimos al Pantano de Puentes. La bicicleta era muy antigua y pesaba un quintal. Salimos de Lorca seis o siete y a mitad de camino quedamos la mitad, porque las bicicletas se fueron rompiendo”.

Años después, “mi padre se compró un coche y podíamos ir a Águilas a la playa. Hasta entonces, habíamos ido a Mazarrón y a Terreros, porque allí era donde paraban los autobuses de los Gómez. Cuando nació mi hija, comenzamos a alquilar un piso en Águilas, en Las Delicias, donde veraneamos desde entonces”.

De la fotografía que ilustra este reportaje: “se hizo en la Alameda de la Constitución, entonces, Alameda 29 de marzo, cerca de las ‘Columnas’, en la parte izquierda. Mi madre solía hacernos fotos para enviárselas a los abuelos de Bullas. En esta, estamos mi hermano Pepe, cuatro años menor, y yo. Está fechada en junio de 1962”. Su ‘Verano Azul’ es, concluye, “aquellos de mi niñez, que compartíamos con la familia, con los amigos. Los que pasé en Bullas me traen muy buenos recuerdos. Trabajaba, pero disfrutaba aprendiendo la labor de la tierra junto a mi abuela, mis tíos… Era una forma de veranear muy distinta a la que disfrutamos ahora”.