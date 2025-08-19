Lorca, en nivel 2 de alerta por contaminación este martes
“Estos últimos días, se han producido más episodios de intrusión de masas de aire de origen africano sobre el sureste peninsular que han afectado al municipio y no se descarta que en las próximas horas puedan repetirse”, señalan desde el Ayuntamiento
Lorca se encuentra en el nivel 2 de alerta por contaminación, según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por ello, el Ayuntamiento pone en marcha el Protocolo Marco de Actuación Municipal ante episodios ambientales de contaminación de NO2 y PM10, tal y como ha anunciado la edil de Medio Ambiente, María Hernández.
El promedio diario de PM10 de ayer en la estación de Lorca ha sido de 88,87 µg/m3, superando durante tres días el valor 50, lo que implica el registro del Nivel 2 Correctivo establecido en el protocolo marco de PM10.
“Estos últimos días, se han producido más episodios de intrusión de masas de aire de origen africano sobre el sureste peninsular que han afectado al municipio y no se descarta que en las próximas horas puedan repetirse”, ha recordado María Hernández. De hecho, las predicciones estiman que se puedan registrar hoy, 19 de agosto, concentraciones de polvo en el rango 5-200 μg/m3 en el sureste peninsular.
La concejal de Medio Ambiente ha indicado que “por este motivo, desde el Ayuntamiento de Lorca estamos llevando a cabo un seguimiento continuo de la evolución de los niveles registrados, aconsejando también a la población a que se mantengan informados de los datos actualizados a través de la web https://sinqlair.carm.es/calidadaire/, la página de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia”.
Hernández, también ha recordado que, ante esta situación de nivel 2 de alerta, se recomienda a la población seguir una serie de medidas de prevención con el fin de evitar el aumento de estas partículas y proteger nuestra salud, sobre todo, los colectivos más vulnerables como son las personas con enfermedades respiratorias o cardiacas, ancianos y niños:
- El uso de la mascarilla FFP2 y FFP3 para las personas más vulnerables como medida de protección, y en caso extremos es recomendable para estos colectivos permanecer en el interior de sus viviendas. En caso de malestar respiratorio o cardíaco, consultar a un profesional sanitario
- No realizar ejercicio físico intenso al aire libre
- Controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético
- Apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando
- El uso compartido del coche privado y la utilización del transporte público para los desplazamientos
- Evitar la quema de rastrojos agrícolas
- Usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad, realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos y limitar la velocidad
