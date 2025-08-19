La alcaldesa de Águilas deja el cargo y abandona la política: "Es el momento de iniciar una nueva vida"

La alcaldesa socialista de Águilas, Mari Carmen Moreno, deja el cargo y abandona la política tras más de 10 años liderando el Ayuntamiento y 24 años dedicados a la vida pública. Se trata de "una decisión totalmente personal, muy difícil de tomar y muy meditada", ha afirmado ella misma durante el anuncio de su renuncia este martes ante los medios.

"En unos días presentaré mi renuncia para poner punto final en mi vida en la política", ha expresado Moreno, quien ha asegurado que se trata de una decisión "muy meditada". La líder socialista en Águilas se incorporará a su puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un instituto de la Región.

Haciendo balance de estos años, la jefa del Ejecutivo local aseguraba que “haber ganado las elecciones en tres ocasiones consecutivas y haber sido la primera mujer alcaldesa de esta maravillosa ciudad ha sido y será de lo que más orgullosa me sienta".

Mari Carmen Moreno ha dedicado 24 años a la política, ocupando diferentes cargos orgánicos e institucionales que le han permitido trabajar por su Región y su municipio. Logró en los tres últimos comicios sendas mayorías absolutas al frente del Partido Socialista, a la contra de la tendencia de la mayoría de municipios, donde gobierna el Partido Popular.

La todavía alcaldesa de Águilas ha expresado su gratitud hacia los vecinos de la localidad: "Que los ciudadanos me hayan dado la oportunidad de representar a Águilas allá donde he ido ha sido un gran honor para mí".

"Ser alcaldesa ha sido mucho más que tener un cargo político, ha significado tener la gran suerte de cruzarme en este camino con tantos vecinos que me ha dado tanto cariño. Nunca tendré vida para agradecérselo", ha señalado.

Durante su encuentro con los medios ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, junto a la que- ha matizado- “es el momento de iniciar una nueva vida, incorporándome en mi puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología en un instituto de la Región”. También para “casi todos los funcionarios de esta casa, con los que hemos trabajado mucho y bien; atravesando en ocasiones momentos duros que hemos intentado superar con unión y fortaleza. A las limpiadoras de este edificio en el que tantas horas he pasado. A todas las asociaciones por su cariño siempre y por haberme permitido formar parte de sus vidas. A los medios de comunicación, por el trato, la cercanía y la confianza y por ser la voz y el altavoz de nuestra ciudad”.

La alcaldesa de Águilas ha agradecido también el trabajo de “mis compañeros y compañeras, personal de confianza y concejales de estas tres legislaturas ya que sin ellos hubiera sido imposible llegar donde estamos, han estado 365 del año y 24 horas al día a disposición de todo aquello que les he pedido. Soy consciente que en algunas ocasiones he sido muy exigente, pero también soy consciente de su gran capacidad de trabajo para seguir construyendo una ciudad mejor al lado de nuestros vecinos. A mi partido, el PSOE, sin el que jamás hubiera llegado hasta aquí”.

Moreno ha asegurado con rotundidad que su marcha no significa el final “del proyecto que comenzamos hace más de diez años; ese proyecto continúa con la misma fuerza e ilusión pero con otro capitán al timón”.

Antes de finalizar su intervención, la política aguileña ha dedicado unas emotivas palabras a su familia, especialmente a sus hijos, ante los que se ha disculpado por sus ausencias y “por no estar en momentos en los que me habéis necesitado, pero pensad hijos siempre, que esto lo he hecho también por vosotros, por intentar construir una sociedad mejor, una sociedad más justa para vuestra generación”- ha manifestado.

Para finalizar ha recordado las palabras que un periodista escribía hace unos días en las que decía que “las formas son muy importantes en la vida, en general. Saber marcharse, en ocasiones, es tan importante como saber llegar. Sé que ha llegado el momento de priorizar la familia y la salud, que es sin duda lo más importante de la vida. Me voy como vine, con mi bolso y sin nada material dentro, pero, eso sí, me llevo lo más importante, el corazón llenito del cariño de tantas y tantas personas a las que jamás olvidaré”.