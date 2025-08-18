El PP acusa al Ayuntamiento de Calasparra de adjudicar un contrato fantasma a una empresa afín al PSOE

El Grupo Municipal del Partido Popular de Calasparra acusa al Ayuntamiento, gobernado por el Partido Soicalista, de haber adjudicado un contrato menor a dedo por más de 9.500 euros a una empresa administrada por un exalto cargo del PSOE vinculado a Pepe Vélez para llevar a cabo un informe que, según ellos, no se ha realizado.

En concreto, los populares aseguran que el Consistorio contrató por 8.000 euros más IVA (9.680 euros en total) la elaboración de un “informe sobre la radio municipal de Calasparra” y la “grabación y edición de sintonías”, sin que exista evidencia alguna de que dicho trabajo se haya realizado.

Según exponen desde el PP, el procedimiento de contratación, tramitado el 4 de abril de 2024 y adjudicado a Comunicaciones y Producciones del Sureste S.L., se resolvió de forma exprés para ejecutarse oficialmente en un solo día, el 5 de abril de 2024, por un importe total de 9.680 euros. La factura proforma, emitida el 27 de marzo de 2024, detalla como únicos conceptos el "análisis, redacción y ejecución del informe sobre la radio municipal y la grabación y edición de sintonías".

"Llama poderosamente la atención que se trate de la única factura emitida por la empresa en los cuatro primeros meses del ejercicio fiscal, un hecho inusual que incrementa las sospechas sobre la operación", indican los populares.

Resolución de adjudicación del contrato por parte del Ayuntamiento / PP

La oposición afirma haber solicitado en ocho ocasiones y por escrito acceder al supuesto informe y escuchar las sintonías, "sin obtener respuesta oficial". Sostienen que la secretaría del Ayuntamiento ha reconocido que en el expediente no consta ningún informe ni archivo de audio relativo a la radio municipal y que “se preguntará a la concejalía responsable”. Asimismo, el PP añade que "desde la propia emisora confirman que ningún representante de la empresa adjudicataria ha visitado las instalaciones ni se ha entregado material alguno".

Comunicaciones y Producciones del Sureste S.L. fue constituida en 2023 y tiene como administrador único a Rafael de Paco López, ex Director de Comunicación del PSOE en la Región y ex Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno durante el mandato de Pepe Vélez, exalcalde socialista de Calasparra y exsecretario general del partido en la comunidad.

"En los primeros cuatro meses de 2024 la empresa solo emitió una factura proforma —precisamente la de este contrato—, y no consta que disponga de plantilla, sede operativa activa o historial de adjudicaciones que acrediten experiencia previa en este tipo de trabajos", señalan desde el PP. "La coincidencia temporal entre la creación de la sociedad y su rápida adjudicación de contratos municipales añade interrogantes que, a juicio del PP de Calasparra, requieren una explicación clara y pública por parte de la alcaldesa, Teresa García", apuntan.

Para los populares, el caso presenta indicios claros de irregularidad: "Un servicio inexistente, adjudicación directa sin licitación y vínculos políticos evidentes entre adjudicatario y altos cargos socialistas".

Así, el Partido Popular reclama una "explicación pública, clara y detallada de por qué se ha actuado con tanta opacidad en torno a este contrato, gestionado con el dinero de todos los vecinos y destinado a un servicio ficticio" y advierte que no se aceptarán evasivas: "Se exige que se depuren responsabilidades políticas y administrativas y, si fuera necesario, se trasladará a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas, para que investiguen lo ocurrido y determinen si se han producido irregularidades con fondos públicos".

El Ayuntamiento responde que la acusación es falsa

Desde el Ayuntamiento de Calasparra, preguntados por esta redacción, responden que la acusación de la oposición es "falsa" y sostienen que el informe contratado a dicha empresa "sí se llevó a cabo".

Los socialistas preparan un comunicado en el que, en breve, facilitarán más información al respecto.