Ana Barranco Tirado: “Me crie en medio de un olivar, y cada verano replico aquellos de mi infancia”

Bajo una parra, “como San Pedro dice que nos espera en la gloria”, cuenta que pasa su ‘Verano Azul’ la directora del Instituto de Educación Secundaria José Ibáñez Martín, Ana Isabel Barranco Tirado. Como buena andaluza, de un ‘pueblo blanco’, un día decidió rememorar aquellos veranos de su niñez. Y desde su Lorca de adopción se encaminó a la Sierra de María-Los Vélez, donde encontró lo que llevaba algún tiempo buscando, un cortijo en la montaña de Vélez Blanco, “en medio de la nada”, desde el que ‘reconquistar’ aquellos días del pasado, y compartirlos con quienes van y vienen a este enclave perfectamente dispuesto para recibir y atender al visitante.

“Me encanta ser anfitriona. Recibir visitas. Aquí vienen mis hijos, mis nietos, mis amigos… Nos sentamos debajo de la parra, al fresquito, y compartimos una copa de vino mientras vemos caer la tarde que viste de tonos rosas, malvas… el Castillo de Xiquena, por efecto del polvo del Sahara”, cuenta, mientras de fondo se escucha a un gallo cantar con cierto ímpetu. “Aquí hay una fauna exótica que se deja sentir como el gallo de mi vecino que canta desde el amanecer. A las cuatro de la mañana comienza en su tarea que no cesa en todo el día. Pero también se escuchan gallinas, un burro… y pájaros”, añade.

Las vacaciones le llevan al pasado: “Me crie en medio de un olivar y cada verano replico aquellos de mi infancia, los que viví en Montefrío, un pueblecito a pocos kilómetros de Granada que hizo famoso el artista japonés Yuri Oyama. Era un profesor de la Universidad de Yokohama que se estableció allí durante algún tiempo. Publicó un libro de fotografías e hizo varias exposiciones en Japón que generaron mucho interés entre sus paisanos. Y comenzó un tránsito de turistas japoneses atraídos por sus casas blancas en cuesta. Desde entonces, no es extraño ver a parejas de japoneses casarse en su iglesia, la de la Encarnación”, relata.

El paisaje de Montefrío es muy diferente al de Lorca: “No tienen nada que ver. El de Lorca es muy duro, pero geológicamente es espectacular. Tiene una belleza cruda que terminas amando, como me ha ocurrido. Y en Vélez Blanco, a un paso de La Parroquia y de Zarcilla de Ramos, a donde acudo a la ‘Zarcillera’ a comprar queso, he encontrado el lugar que venía buscando para recuperar el pasado mientras comparto el presente con los que quiero”.

Tengo la casa llena de gente que entra y sale como hacen salamandras, saltamontes y ranas”

La parra, a las puertas de su cortijo, reconoce, es su obsesión. “El granizo la ha machacado”. Y aunque no cesa de darle ‘cariños’ no termina de ser lo que Ana pretende. “No será porque no estoy pendiente de ella. Si hasta me saqué el carnet para poderle dar los tratamientos que precisaba, pero no termina de estar como yo quisiera. Yo creo que las plantas se me mueren de tanto amor, que las ahogo con tanta agua”, ríe.

Y como en Montefrío, en aquellos veranos de su infancia, en el cortijo de Vélez Blanco al caer la tarde bajan las temperaturas. “Hace un fresquito muy agradable que te lleva a tener que echarte por las noches una mantita”. La parra, en la entrada de la casa, es el lugar de encuentro. “Aquí disfrutamos de las comidas, de las cenas… con una buena copa de vino. En verano, tengo la casa llena de gente que entra y sale como lo hacen salamandras, saltamontes y ranas. Las puertas y ventanas están abiertas para todo el que quiera venir”, invita.

Entre sus grandes pasiones está la gastronomía, que ocupa gran parte de su tiempo no sólo en vacaciones. “A lo largo del año consulto recetarios, busco nuevos platos…, y, cuando viajo me gusta visitar supermercados locales para encontrar nuevos productos. Y todo lo aprendido se pone en práctica en verano. Me gusta querer a los míos, y una de las maneras es hacerles churros para desayunar, carne mechada para comer, ‘bollos preñados’… Pero también disfruto con la comida marroquí, india…”.

En Lorca es Ana, la directora del Instituto Ibáñez Martín, y en Vélez Blanco es ‘Nona’, “la abuela que les enseña a sus nietos como se mueven los saltamontes o les muestra las ranas que se ‘cuelan’ en la piscina”. Pero también le queda tiempo para recorrer el entorno. “Bajo mucho a Águilas. Voy al Festival de Jazz. Y al del Renacimiento que se celebra aquí. No me pierdo las verbenas. Son algo único. Otro regalo de los veranos de mi infancia”.

Debajo de mi parra veo caer la tarde, que viste de tonos rosas y malvas el Castillo de Xiquena por efecto del polvo del Sahara”

Reconoce que Lorca la ‘sedujo’ desde el comienzo, aunque admite que a pesar de ser una maravilla muchos aún no la conocen. “Intentamos que los lorquinos más jóvenes, los alumnos del instituto, conozcan su municipio. Cada pedanía tiene un carácter propio, con su gastronomía, su cultura, sus tradiciones… Vivimos en una zona que es una maravilla. Tenemos que dar a conocer las particularidades de Lorca, que cambian en función del lugar donde te encuentres. Pocos municipios tienen playa, montaña, llanura… y un paisaje muy característico, sobre todo, el geológico”.

En su ‘particular hotel’ se disfruta de una temperatura constante como en aquel cortijo que hizo su padre. “Recuerdo a mi abuela, a mi madre, mujeres de toda la vida de Dios, que estaban pendientes de los hijos, de la familia. Yo soy la mayor de cinco hermanos y siempre me he sentido un poco madre no sólo de los míos, sino también de los que me visitan. Me gusta cuidar de todos, y si sé que alguno le gusta algún ‘platillo’ en concreto, pues por qué no hacérselo”.

Aquel cortijo de su niñez lo llamaban ‘El Campo’. “Y nosotros le añadíamos, ‘de Marte’, porque a mi padre, que se llamaba Juan, le llamaban ‘El Marciano’. Estaba en el Rosal Alto. Luego se mudaron a Granada”. Se siente acompañada por una banda sonora similar a la que tenía cuando era niña. “Me gusta sentir el entorno. Igual me ocurre en Lorca. Vivo en una calle peatonal por la que no pasan coches, y en ese silencio destacan las campanas de distintas iglesias que tengo alrededor y que me acompañan durante todo el día. Eso es un ‘regalazo’, como escuchar a los pajarillos en plena ciudad”.

Aquí hay una fauna exótica que se deja sentir como el gallo de un vecino que canta desde el amanecer”

Junto a la gastronomía, la lectura ocupa gran parte de su tiempo de vacaciones, como señala: “Es mi gran pasión. Acumulo a lo largo del año muchos libros que quiero leer y aquí doy rienda suelta a ese hobby. Físicos, pero también digitales. No hay mayor placer que leer al fresco de la parra con una copa de vino al lado”. Dicho y hecho, porque esa es precisamente la estampa que ilustra este reportaje.

Y en verano la piscina cobra protagonismo “con una ‘ventana’ para bañarte que va desde el 15 de julio, al 15 de agosto, ya que a partir de esta última fecha comienzan las tormentas que anuncian que el otoño se va acercando”. Y en el invierno, la chimenea, es el punto de atracción. “La casa es grande y venimos en invierno. En el comedor hay espacio para todos, junto a la chimenea. Aquí las navidades son blancas. A este lugar del fin del mundo viene gente a verme y veo a gente. Es como esas bolas que mueves que parecen tener nieve dentro. Este lugar en una bola como las de Navidad, donde está todo lo que me gusta concentrado; una cocina grande, la ‘colchica’ que te echas por la noche, un paseo por el campo, un atardecer bajo la parra… Ese es mi ‘Verano Azul’, y tengo la suerte de poder disfrutarlo y compartirlo”, concluye.