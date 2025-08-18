Acceso gratuito a la piscina de Molina este lunes para combatir la ola de calor

El acceso a la piscina municipal de Molina de Segura vuelve a ser gratuito este lunes para paliar los efectos de la ola de calor que atraviesa la Región, en alerta roja y naranja por temperaturas extremas.

El alcalde de la ciudad, José Ángel Alfonso, ha subrayado que “la seguridad y el bienestar de los molinenses es la prioridad de este equipo de gobierno desde el primer día. Sabemos que los veranos son cada vez más duros y queremos estar cerca de nuestros vecinos, dándoles respuestas rápidas y útiles”.

El regidor ha recordado que el pasado domingo “centenares de vecinos disfrutaron de este espacio, encontrando en la piscina un alivio frente a las altas temperaturas. Esa imagen de familias enteras refrescándose y compartiendo juntos la jornada es la mejor prueba de que estas decisiones merecen la pena”.

La piscina de El Romeral abrirá de nuevo hoy lunes en horario de 14 a 20 horas. “Continuamos con aviso por nivel rojo de altas temperaturas, por lo que volver a abrir la piscina es una medida de prevención y cuidado hacia todos. Queremos que Molina siga siendo un lugar seguro y amable, incluso en situaciones tan extremas como estas”, ha destacado José Ángel Alfonso.

Desde el Ayuntamiento también se recuerdan las recomendaciones de Protección Civil: mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños y mayores.

Esta nueva iniciativa poner de manifiesto la cercanía del equipo de gobierno con los vecinos y la voluntad de tomar decisiones útiles y rápidas en beneficio de todos. Molina de Segura es fuerte porque sus vecinos lo son, y juntos seguimos construyendo una ciudad que cuida de los suyos.