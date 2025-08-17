Verano
La piscina municipal de Molina de Segura es gratuita este domingo por la alerta de calor
Hasta las 20 horas, los vecinos podrán hacer uso de las instalaciones sin coste alguno
L.O.
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha establecido que la entrada a la piscina municipal de la localidad sea gratuita este domingo debido a la alerta por calor extremo activa hoy. El Gobierno local ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es que "los ciudadanos puedan combatir las altas temperaturas registradas este 17 de agosto".
El alcalde, José Ángel Alfonso, ha señalado que "la seguridad de mis vecinos es la máxima prioridad desde que accedimos al Ayuntamiento de Molina de Segura. Es por ello que cada verano hemos estado muy pendientes y atentos a las olas de calor, para tomar medidas y hacer más llevaderas las altas temperaturas a los vecinos".
Desde su apertura a las 12 horas, la piscina se ha llenado con centenares de vecinos del municipio que han hecho uso de las instalaciones. Desde el consistorio aseguran que la iniciativa "ha sido un éxito" y que esperan que los ciudadanos pasen "un día lo menos caluroso posible" hasta las 20.00 horas que cierra la piscina.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Una playa en plena sierra a la orilla del Segura
- La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados
- Las cabañuelas predicen el tiempo de septiembre de 2025 a julio de 2026: «Habrá cambios significativos en el tiempo de un día para otro»
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga