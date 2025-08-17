La piscina municipal de Molina de Segura es gratuita este domingo por la alerta de calor

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha establecido que la entrada a la piscina municipal de la localidad sea gratuita este domingo debido a la alerta por calor extremo activa hoy. El Gobierno local ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es que "los ciudadanos puedan combatir las altas temperaturas registradas este 17 de agosto".

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha señalado que "la seguridad de mis vecinos es la máxima prioridad desde que accedimos al Ayuntamiento de Molina de Segura. Es por ello que cada verano hemos estado muy pendientes y atentos a las olas de calor, para tomar medidas y hacer más llevaderas las altas temperaturas a los vecinos".

Desde su apertura a las 12 horas, la piscina se ha llenado con centenares de vecinos del municipio que han hecho uso de las instalaciones. Desde el consistorio aseguran que la iniciativa "ha sido un éxito" y que esperan que los ciudadanos pasen "un día lo menos caluroso posible" hasta las 20.00 horas que cierra la piscina.