El Carnaval de Verano hace de Águilas un gran teatro de fantasía al aire libre

El domingo de Carnaval de Águilas, en febrero de 2025, la intensa lluvia obligó a suspender el primer desfile. Aunque los otros tres sí pudieron celebrarse, la sensación de que faltaba una cita quedó en el ambiente. Este sábado, como si el Carnaval le debiera un desfile a la ciudad costera, las peñas salieron nuevamente a la calle, ofreciendo un espectáculo inolvidable en el Paseo de Parra, en la bahía de Levante.

El entorno se transformó en un gran teatro al aire libre, un musical lleno de fantasía, elegancia, color y la habitual dosis de ironía que caracteriza al Carnaval aguileño.

Miles de personas se congregaron en los paseos junto al mar, disfrutando de una noche de verano mágica, con el Mediterráneo en calma, el Pico de L’Aguilica a un lado y el Castillo de San Juan de las Águilas al otro. Una auténtica postal que sirvió como la mejor invitación para regresar en febrero.

Desde el mediodía, las peñas (especialmente las más desenfadadas y no federadas) comenzaron a animar las calles, ultimando detalles de carrozas y temáticas para este desfile de verano. A diferencia de lo que pasa en el Carnaval de febrero, que se concentra en la Plaza de España, en esta ocasión el epicentro fue el Paseo de Parra, que se peatonalizó parcialmente para acoger el evento. Desde el Club Náutico partió el desfile, una auténtica exhibición de talento, creatividad y compromiso festivo.

En la Muestra del Carnaval participaron 18 peñas, algunas de ellas premiadas en la edición de febrero. Todas adaptaron sus diseños y coreografías a las temperaturas estivales. El desfile comenzó con el ritmo vibrante del Ballet Oficial de la Federación de Peñas, seguido por los Personajes del Carnaval 2025, que desfilaron juntos sobre una carroza, acompañados por la Peña Briseyda (a la que pertenece la Musa del Carnaval), luciendo una fantasía en tonos verdes.

Los diseños participantes en el concurso de trajes de papel dieron paso a las actuaciones más esperadas. Aguanilé sorprendió con sus coreografías espectaculares; Azabache deslumbró con su elegancia; Pura Vida presentó un fino diseño en tonos fucsia; Sinergia se destacó con una fantasía en tonos rosas que no dejó indiferente a nadie. También brillaron Aquilae, Almendriqueña, Ikaleña, Kambalaya y Phoenix, que levantaron al público con sus propuestas musicales, provocando ovaciones.

La peña Si No Salgo Reviento, compuesta exclusivamente por hombres, sorprendió con sus coreografías; Los Amantes del Chichi aportaron la dosis justa de ironía con un homenaje a Eolo; Atenea derrochó elegancia, mientras que Masako imaginó un homenaje al agua. El cierre estuvo a cargo de El Tangay, que volvió a lucir su espectacular fantasía de inspiración india, con la que obtuvo el premio al Mejor del Carnaval.

La fiesta continúa hoy en la Plaza Antonio Cortijos con la gala Chirigoteando, en la que actuarán, Chirimparsa, Las Esturreás, La Chirigota de Águilas y la agrupación gaditana Los Calaíta, de Alejandro Pérez, revelación del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2025.