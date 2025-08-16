Música y melones completan la jornada del Bando de la Huerta

Los Alcázares vive hoy, una de las jornadas más grandes de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que comenzará con una sabrosa tradición en las playas de la localidad: el reparto de melones, sandías y verduras a cargo de las peña L.A. Huerta, que comenzará a las 11.30 horas. El reparto se realizará desde una carroza que recorrerá desde el Paseo de la Concha hasta el Paseo Espejo a la altura de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Será un acto que servirá para abrir boca de cara al evento principal, el XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar, que comenzará a las 19.00 horas y partirá desde Los Narejos para recorrer la avenida Ferrocarril, la calle Marqués de Rozalejo, la avenida de Los Narejos, la avenida Carril de Las Palmeras y la avenida de la Libertad, hasta la avenida 13 de octubre (Carretera de Torre Pacheco).

En este desfile tan especial participarán tanto carrozas costumbristas como de juguetes, desde las que se lanzarán productos de la huerta y el mar, verduras y otros objetos. Estas serán la carroza tripulada por la Reina de la Huerta de Murcia y su Corte de Honor;la carroza tripulada por la Reina Infantil de la Huerta de Murcia y su Corte de Honor; la carroza Panochista Francisco Escolar Montoya ‘Facorro’ y Troveros; la carroza del Grupo de Dulzainas y Percusión ‘La chirimía’ y cabezudos de Murcia; carroza de Los Lecheros; la de Motos ‘Guzzi’; la de la Cuadrilla de ‘El Berro’ de Alhama de Murcia; la del Grupo Folklórico ‘La Purísima’ de la Peña Huertana ‘El Lugarico’ de El Palmar (Murcia); la de la Asociación Cultural Folklórica ‘Rondalla de Calasparra’, y la de la Compañía de Expresiones Culturales Costarricenses, entre otras.

Para este día, la organización anima a los asistentes a vestir el chaleco huertano y promover esta tradición, para que la raíz huertana esté más presente que nunca.

Tras el desfile, la jornada culminará con una cita musical en ‘La Noche del Talento Murciano’, que tendrá lugar en la Plaza Manuel Floreal Menárquez, que recibirá a partir de las 22:00 horas a El Kamarote, Alec López y Lady Ma Belle, tres de las grandes promesas emergentes de la Región, que harán bailar a ritmo de rock, urbano, indie y rock.

Será un concierto gratuito que acabará con una sesión de DJ a cargo de Juanma Aplp para quienes quieran seguir alargando la fiesta.

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar está organizada por el Ayuntamiento de Los Alcázares a través de las concejalías de Cultura, Festejos y Turismo, con el respaldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Estrella de Levante y Loterías El Perolo.