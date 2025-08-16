Los aguileños se vuelven a vestir hoy de Carnaval con el desfile de la Muestra

Este sábado se celebra el desfile de la Muestra del Carnaval de Águilas, una ocasión que sirve para volver a convertir la ciudad costera en una gran fiesta de carnaval, puesto que son numerosos los locales que van a realizar fiestas de carnaval, incluso con barras en la calle del centro de la ciudad para crear algo parecido al ambiente que se vive en la ciudad en febrero.

El desfile de la Muestra del Carnaval comenzará a las 21.30 desde el Club Náutico de Águilas para recorrer la bahía hasta finalizar en el paseo del puerto, y participarán 18 peñas que el año pasado fueron premiadas, además del Ballet Oficial de la Federación de Peñas y personajes del Carnaval 2025.

Una jornada para la que también se han preparado las peñas no federadas, las más irónicas y desenfadadas, para sacar a la calle desde media mañana los temarios que sacaron en el pasado carnaval.

Al finalizar el desfile, la Federación de Peñas ha organizado un espacio de fiesta de carnaval en la plaza Antonio Cortijos con varios DJs, barras y ambiente carnavalero, por lo que la jornada puede ser muy larga para disfrutar de esta fiesta de Interés Turístico Internacional en verano, llevarse un buen recuerdo y una invitación para volver en febrero a la ciudad costera y no perderse ninguno de los actos que hoy no se podrán presenciar, como la Suelta de La Mussona o la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma.