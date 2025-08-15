Las playas de Águilas se llenan de color con el espectáculo pirotécnico

Desde el Ayuntamiento de Águilas se ve muy complicado poder calcular la cifra de personas que pudieron presenciar en directo el tradicional Castillo de Fuegos Piromusicales. De hecho, durante toda la jornada hubieron retenciones de tráfico en las distintas entradas a la ciudad y el vial de circunvalación, con un tráfico muy denso, vehículos que se llegaron a ver aparcados en lugares insólitos a la entrada a la ciudad, a pesar de que entre los distintos aparcamientos disuasorios que ha establecido el ayuntamiento, el Centro Comercial Águilas Plaza, también ha puesto a disposición su parking de forma gratuita desde las dos de la madrugada del jueves hasta el sábado a las 3 de la madrugada.

Aún no había salido el sol cuando los bañistas ya estaban cogiendo posiciones en las playas de la Bahía de Levante, que fue llenándose conforme avanzaba la jornada hasta no dejar ni un hueco en ninguna de las playas de la bahía. Fue a las once de la noche, con parte del paseo de Parra cortado al tráfico para hacerlo peatonal, cuando miles de personas, además de las playas, llenaron los paseos, los edificios, y las zonas altas de la ciudad como la del Hornillo o el cabezo de Sagreda, para presenciar un espectáculo pirotécnico que los asistentes lo valoraron como posiblemente “el mejor de los últimos años” que ya era difícil de superar.

Un espectáculo que arrancó con los fuegos artificiales lanzados desde el puerto pesquero y desde el Pico del Águilica, acompañado del tema de Ismael Moya “Águilas” dedicado a la ciudad costera. Once temas musicales que acompañaban sincronizados con los fuegos artificiales a través de grandes equipos situados estratégicamente a lo largo de una bahía, en la que se podía ver casi un centenar de embarcaciones de todos los tamaños fondeadas para no perderse ningún detalle.

Unos treinta minutos de espectáculo que realizó la Pirotecnia Ferrández, utilizando 600 kilos de material pirotécnico, 14 técnicos, dos responsables de disparos y necesitando utilizar 14 vehículos para transportar toda la infraestructura, para terminar una noche con los miles de personas que lo presenciaron en directo, premiando el espectáculo con una gran ovación tras la última traca sonando el Canto a Águilas, según Pascual Martínez de Pirotecnia Ferrández es “el mayor espectaculo pirotécnico que se celebra en la Región de Murcia”.

Este viernes continúan las tradicionales citas del Día de la Virgen, esta tarde en la bahía de levante se realizará la cucaña, en la cual los participantes tendrán que caminar sobre un mástil engrasado y situado de forma diagonal en la proa de un barco pesquero, para llegar al coger una bandera que hay situada en el extremo. Tras la Cucaña le tocará el turno en la misma había a la regata de botes a remo y en el estadio Centenario El Rubial se disputará el Trofeo Playa y Sol que desde 1901 enfrentan a los equipos de fútbol del Lorca Deportiva y Águilas FC.