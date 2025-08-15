Un nuevo perro policía para la detección de sustancias estupefacientes en Alguazas

El municipio de Alguazas avanza en la mejora de su seguridad con la incorporación de Sully, el nuevo perro policía del Cuerpo de Policía Local. Tras el triste fallecimiento de Theo, su predecesor, la Concejalía de Seguridad Ciudadana impulsó en enero la llegada de Sully, un joven can que desde entonces se encuentra en un exigente proceso de formación junto a su agente-guía.

Este plan formativo, centrado en labores de detección de sustancias estupefacientes, está previsto que finalice tras el verano, momento en el que Sully se incorporará oficialmente al servicio activo.

«Reafirmamos nuestro compromiso para tener una unidad canina contra las drogas que ayude a sancionar e impedir el menudeo y consumo de estupefacientes en las calles de Alguazas», ha declarado José Gabriel García, alcalde de Alguazas.

La unidad canina se enmarca dentro de las actuaciones estratégicas de la concejalía para reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas sensibles y entornos frecuentados por jóvenes. Con Sully, Alguazas contará con una herramienta eficaz más en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas a pequeña escala.