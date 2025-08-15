Fulgencio Gil Jódar: “Veíamos la avioneta de Nivea y nos lanzábamos al agua a por las pelotas que tiraba”

Las fotografías de niño, una de ellas la que ilustra este reportaje, recuerdan sus primeros veranos junto al mar. “En esa era un bebé. Probablemente, no tendría ni un año, porque nací el día de San Clemente, Patrón de Lorca, el 23 de noviembre, y supongo que ese sería uno de mis primeros baños junto al mar. Mis padres me llenaban una pequeña piscina hinchable con agua que dejaban calentar al sol, y me metían en ella para que diera mis primeros chapoteos. Más tarde, lo típico, con flotadores y manguitos para evitar que te ahogaras. Y cargado con palas, cubos, rastrillos… para jugar en la arena. A qué niño no le ha gustado embadurnarse de arena o enterrarse en un agujero dejando únicamente la cabeza fuera. Los veranos eran para eso, para estar todo el día en la playa jugando”, afirma el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar.

En aquellos primeros años recalaban en la Playa de La Colonia, en Águilas, reducto vacacional de los lorquinos. “La gente de Lorca siempre hemos veraneado en las playas de Águilas. Recuerdo que vivíamos todos en la misma zona. Pero no sólo en el mismo lugar, sino que un mismo bloque podía estar ocupado prácticamente al completo por gente de Lorca. Era normal que si uno se compraba un piso se lo decía al vecino y así se convertía no sólo en el vecino de Lorca, sino también de Águilas”, cuenta.

Los primeros años veraneó en La Colonia, en dos viviendas, donde se alojaba toda la familia: “Teníamos dos pisos en la séptima planta. Uno al lado del otro. Allí estábamos todos. Mis padres, Jerónimo y María Jesús; mis abuelos, Pedro y Raquel, y mis tíos, Pedro, Paco, Pilar y Raquel. Las puertas de las dos viviendas estaban siempre abiertas para ir de una a otra. Cuando bajábamos a la playa éramos una ‘legión’ que se sumaba a otras muchas de familias de lorquinos”, añade.

Iba todo el día en mi bicicleta GAC de color roja. Era indestructible. La tirabas contra la pared y no se rompía

Sus padres decidieron vender el piso y compraron una parcela en la Playa de Calarreona, situada dentro del espacio natural de las Cuatro Calas, con saladares y pequeñas dunas. “Tendría siete años cuando se construyó la casa y comenzamos a veranear en este lugar. Difiere mucho de lo que es hoy. Antes había muy pocas casas y era una playa a la que no iba demasiada gente. También porque estaba un tanto apartada de Águilas y no todo el mundo disponía de vehículos para desplazarse”, detalla.

De aquellos años recuerda que “iba todo el día con mi bicicleta GAC, era de color rojo, indestructible. La tirabas contra la pared y no se rompía. Mi hermano, Pedro, tenía una idéntica, pero de color dorada. Con las bicis íbamos para arriba y para abajo. Tirándonos por las cuestas y frenando con los pies. Si ibas con chanclas, la suela se quedaba en el asfalto”.

Cuando llegó a Calarreona ya nadaba, por lo que casi todo el día lo pasaba a remojo. “Nos conocíamos todos los rincones, pero tanto de tierra como de mar. Piensa que nos tirábamos todo el verano allí. En cuanto nos daban las vacaciones nos íbamos a Calarreona y no volvíamos a Lorca hasta que se celebraba la ‘Feria Chica’, la de la Virgen de las Huertas, en septiembre. El día era muy largo y nosotros estábamos en la calle mientras había luz. Y, por la noche, también solíamos estar en la playa, pero ya de más mayor”, explica.

Pescaba con una caña diminuta. Cuando lancé tres veces el anzuelo y se me enrocó, dije: ‘esto no es lo mío

Aunque algunos amigos eran aficionados a la pesca, nunca sintió gran pasión por este deporte. “Para nada. Pescaba con una caña diminuta. Cuando lancé tres veces el anzuelo y se me enrocó me dije: ‘esto no es lo mío’. Y abandoné aquello que me parecía muy complicado. Además, sólo cogía pequeños pescados de roca que no se podían comer”.

Más tarde, su padre se hizo con una pequeña barca. “Era muy pequeña, con un motor de cinco caballos. No sabías cuando ibas a poder salir, porque comenzabas a tirar de la cuerda de arranque y hasta que aquello se ponía en marcha… Más de una vez, hasta la décima tirada no arrancaba. Íbamos con ella a todos lados. No sé cómo no naufragábamos”, cuenta entre risas.

Años después, su padre compró un catamarán. “Nos hicimos muy buenos navegantes. Con ‘Jaleo 16’, que tenía siete u ocho metros de eslora, íbamos de Calarreona a Calabardina hasta con viento de Levante. Cortaba las olas de una manera... Era impresionante, una pasada. Con mar movido, íbamos amarrados con el arnés para evitar caídas al agua. Navegábamos con Pepe Morlanes que le encantaba salir al mar. Con él, hemos disfrutado de muchas jornadas de navegación”.

Era buen estudiante, por lo que en verano los libros y cuadernos se hacían a un lado. “Cuando llegó la carrera, recuerdo que un año terminé muy pronto. Sería el 25 o 26 de mayo, y no tenía que volver a la universidad hasta el 1 de octubre. Estaba, creo recordar, en tercero o cuarto de Derecho. Entonces, mi padre me dijo que tenía que hacer algo, que era mucho tiempo de estar ocioso y me puse a trabajar en la fábrica de curtidos”.

Teníamos una barca muy pequeña con un motor de cinco caballos. No sé cómo no naufragábamos

Los traslados de pieles entre una fábrica y otra se hacían en una camioneta, “y para desplazarme, de una a otra, usaba una Vespino que había vieja. Nunca había tenido una moto, y cuando cogí la curva del Déficit, me pegué un ‘hostiazo’ que casi me mato. El obrero que llevaba la furgoneta cuando pasó por allí, al verme tirado en el suelo, echó la moto en la camioneta y ya nunca más me monté en ella. Ya de mayor sí tengo moto, pero no he sido nunca muy motero”.

De la fábrica de curtidos era el bidón, que su hermano Pedro limpió a fondo, y que utilizaba para hacer ‘cuerva’. “No sé si era cuerva u otra cosa mezcla, él era el experto. Colocaba el bidón en lo alto de un par de ladrillos y en la parte baja le puso un grifo. Echaban como 30 bolsas de hielo, vodka, tequila, ginebra, fruta… todo lo que se encontraban. Estaba dulce, porque le ponían también azúcar. A aquel brebaje le llamaban ‘Mágico’. Era terrorífico, porque entraba muy bien, pero al día siguiente no estabas para muchos trotes. Trasnochabas, pero como la cama estaba al lado de la playa… No había problema. El ‘Mágico’ eran palabras mayores”, rememora.

En casa ayudaba con el jardín, llevando y trayendo la carretilla cargada, y en el tiempo libre le gustaba correr, aunque reconoce que no al nivel con que lo hace ahora. “Pero iba y venía a Águilas. Lo que más practicaba era natación. Una estampa habitual de aquellos veranos era ver aparecer la avioneta de Nivea y lanzarnos todos al agua a recoger las pelotas que tiraba. Entonces, también la fábrica de embutidos Los Quijales de mi abuelo se publicitaba con una gran pancarta por el litoral de la que arrastraba una avioneta”.

Sigue veraneando en Calarreona. Ahora, con la familia que formó junto a la abogada leonesa, Ana Taboada Gago. “Lo intentamos, porque es difícil coincidir todos. Además, en verano siempre destinamos parte de las vacaciones para reunirnos con la familia en Bembibre, en León. Es totalmente diferente a Calarreona. Allí, escanciamos sidra bajo un cerezo, o vas a tomarte el típico vermut en alguno de los pueblecitos del lugar. Te puedes bañar en mil y una pozas con el agua helada, todo un placer. Aprovecho para correr, desconectar y relajarme, aunque siempre pendiente de Lorca. Mi ‘Verano Azul’ es descansar, estar con la familia, hacer algún arroz de cuando en cuando y pasearme por la orilla, porque nunca me he tumbado al sol”, concluye.