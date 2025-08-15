Caravaca combate el sedentarismo con pilates y gerontogimnasia

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz oferta más de 700 plazas dentro de su programa municipal de actividades deportivas para la población adulta. Están distribuidas en clases dirigidas de mantenimiento, pilates y gerontogimnasia, que se desarrollarán durante el próximo curso 2025/2026 tanto en el casco urbano como en nueve de las pedanías del municipio.

A ello se suma la nueva edición del programa de senderismo ‘D’Ruta’, que contará con 300 plazas y se presenta este año con el lema ‘Naturaleza es vida’. La programación incluye 14 rutas entre octubre y mayo, con recorridos progresivos en desnivel y dificultad por espacios naturales dentro y fuera de la Región de Murcia.

El concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Caravaca se realiza un gran esfuerzo para que, además de un modélico programa de deporte base dirigido a niños y jóvenes, exista una sólida programación de actividades para adultos y mayores que favorezca la salud física, el bienestar mental y las relaciones sociales”.

Destaca especialmente la gerontogimnasia, implantada en el casco urbano y en nueve pedanías, con tres sesiones semanales por grupo, como herramienta clave en la prevención del sedentarismo y el aislamiento social.

Pepe Fernández Tudela ha subrayado también que “la oferta pública deportiva del Ayuntamiento de Caravaca es una de las más completas de la Región de Murcia”. “Contaremos con curso deportivo 2025/2026 donde se combinará variedad, accesibilidad y compromiso con la salud, con más de veinte modalidades dirigidas a menores a través de las Escuelas Deportivas Municipales, así como un sólido calendario de actividades dirigidas para adultos”, ha puntualizado.