Un alicantino y una alemana triunfan en el 45 Cross del Vino de Jumilla

Eduardo Pascual Verdú Calabuig, natural de Villena (Alicante) y la alemana del Club Atletismo Castalla, Nicole Kronsbein, han sido los triunfadores del 45 Cross del Vino disputado con motivo de las fiestas patronales de Jumilla.

En chicos, la segunda plaza ha sido para Rafael López Hermosilla de Archena y, en tercer lugar, Jonathan López Hermosilla de Novelda (Alicante).

En el apartado de chicas, por detrás de Nicole Kronsbein entró la jumillana María Jesús Rocamora Santa y, en tercera posición, Laura Puche Soriano del Club Atletismo Nerja.

El pódium local fue para José María Herrero (que quedó el noveno de la general) y María Jesús Rocamora Santa.

La prueba reina se disputó sobre un circuito urbano de 6,8 kilómetros con cuatro vueltas de recorrido. En total, participaron 207 atletas de varias provincias limítrofes y se entregaron tres trofeos por clasificado en categorías: sub-08; sub-10; sub-12; sub-14-sub 16 y la categoría absoluta.