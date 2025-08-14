La Virgen del Cisne volverá a recorrer las calles de Lorca

La ciudad acogerá mañana, como es tradición, la Santa Misa y la procesión de la Virgen del Cisne, una cita solemne y al mismo tiempo festiva en la que centenares de fieles, tanto del municipio como de otras localidades vecinas, acompañarán a la imagen durante su periplo por las calles de la ciudad.

«Es una tradición muy arraigada desde que llegara a la Iglesia de San Mateo, hace ahora 26 años, esta réplica de la ‘Churonita’», dijo ayer la edil de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García.

La cofradía de la Virgen del Cisne es la encargada de las distintas actividades que desarrollan estos días para todos sus devotos. «Esta celebración supone un reconocimiento a sus tradiciones y cultura, y es que en ella no sólo se venera a la imagen, sino que mayores y pequeños disfrutan de la música, la fiesta y un gran ambiente», añadió la edil.

Las actividades comenzarán ya desde buena mañana, a las 8:00 horas, con salvas y dianas anunciando el gran día de fiestas en honor a la santísima Virgen del Cisne.

A las 10 horas tendrá lugar la apertura de puertas de la iglesia San Mateo, para la visita de todos sus devotos y peregrinos, donde se ofrecerán recuerdos y flores en la entrada para adorar a la Virgen.

La Santa Misa en honor a la Virgen del Cisne, a cargo del vicario episcopal de Lorca, Francisco Fructuoso Andrés, será a las 18 horas; dando paso, a las 19 horas, a la ‘Serenata’ cantada por Carla Lozano y Nely Calderón, antes del comienzo de la procesión, en la que la imagen será trasladada desde la iglesia de San Mateo por las calles Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Cuesta de San Francisco, Plaza de la Concordia, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo y Selgas, para llegar a la Plaza de España, donde los asistentes serán testigos de la típica danza con la quema de ‘vaca loca’, para continuar de regreso por las calles Álamo y Lope Gisbert.

A las 20 horas se celebrará una presentación de grupos de danzas en la Plaza de España; los juegos pirotécnicos a partir de las 22 horas, y a las 22.40 está prevista una intervención de Carlos Javier Lozano antes del fin de fiesta a las 23 horas por parte de la Cofradía.