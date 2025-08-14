Miles de personas llenan las calles de Jumilla en la Cabalgata Tradicional

Miles de personas han asistido a la Cabalgata Tradicional de las Fiestas de la Vendimia, recuperada hace unos años por el Ayuntamiento de Jumilla.

Durante un recorrido de más de cuatro kilómetros, por las calles céntricas de la localidad, el público ha podido disfrutar de este desfile donde cerca de treinta peñas han repartido su alegría, su ilusión y sus vinos entre el público asistente.

Más de 3.000 peñeros han desfilado con sus carrozas con símbolos alusivos a las labores relacionadas con el campo. Al unísono repartían vino, sangría y mosto, entre el público a la vez que entregaban bocadillos y dulces típicos de la localidad.

La carroza de Las Omblancas ha desfilado con una reproducción de los jinetes ibéricos Coimbra del Barranco Ancho; la peña, el Albal con una maqueta reproducción del jardín del Rey don Pedro con su típica Fuente del Vino y la peña la Barrica se ha acordado del 25 aniversario de la prensa local a través del semanario Siete Días Jumilla.

Un evento único en la comarca del Altiplano que se caracteriza por la armonía entre espectadores y público a la vez que se entrega vino elaborado y amparado por la Denominación de Origen Jumilla.

Cualquier utensilio es bueno para repartir vino a pesar de las altas temperaturas. Lo peñeros lo repartirán con botas, botellas o cualquier otro elemento relativo al mundo del vino.

Cambio ubicación fuegos artificiales

Una resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Región de Murcia prohíbe el lanzamiento de material pirotécnico en zonas cercanas a superficie forestal. Ese año de forma excepcional el castillo de fuegos artificiales fin de fiestas de Jumilla no se lanzará desde el castillo, sino que se hará en el parking del recinto ferial.

Esta resolución estará activa entre las 6 horas de ese viernes, 15 de agosto, hasta las 7 horas del próximo jueves 21 de agosto.