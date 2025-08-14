Juan Pérez Gil: “La gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas cargados con los colchones”

El amanecer le busca cada mañana en su balcón de la Playa de La Colonia en Águilas. Son ya viejos conocidos, porque este encuentro se produce desde hace largo tiempo. La intensa luz, repleta de amarillos, rojos, naranjas… oscurece el Castillo de San Juan de las Águilas, convirtiéndolo en una sombra de la que despierta cuando el astro rey se deja ver en todo su esplendor coronándolo. Entonces, una sombra dorada se refleja en las aguas azules, algunas veces sosegadas, pacíficas. Otras, agitadas, inquietas. “Llevo no sé cuántos años viendo amanecer cada día del verano y siempre es distinto. Es de una belleza indescriptible que he captado con la cámara durante más de diez años en días de sol, de nubes, de tormenta…”, afirma Juan Pérez Gil, consejero de la Universidad de Murcia.

Los veranos en Águilas llegaron después. Mucho antes el ‘recreo vacacional’ tenía como escenario una finca en la zona de los huertos de la vecina Totana: “Los primeros veranos de mi vida -final de los años 40 principios de los 50, del pasado siglo-, los pasé junto a mis padres y mi hermana Marisol, en una hermosa finca con un gran caserón. Allí, acudíamos junto a mi abuela paterna, María. Como era tan grande, cabíamos toda la familia, y acudía, entre ellos, el hermano menor de mi padre, Pío Pérez Periago, con su mujer Antonia Laserna Olcina, y su familia”, relata.

En la finca había una balsa donde se refrescaban del calor: “No teníamos luz eléctrica. Sin embargo, mi padre, Ezequiel, se hizo con un aparato de radio que funcionaba con batería. Por las noches, acudían muchos vecinos del lugar ante semejante novedad. Se quedaban atónitos escuchando Radio Andorra. Recuerdo que incluso nos mandaban dedicatorias, por lo que nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada esperando a que las radiaran”, añade.

Un, entonces, Juan, aún muy niño, participaba a modo de juego de los procesos agrícolas del verano: “Especialmente en la separación del trigo de la paja y disfrutábamos dando vueltas montados en el trillo. Y poníamos varetas con visco [masa pegajosa] en las canalizaciones de riego, a donde acudían los pájaros, para que se quedaran atrapados. Y cuando se escapaban, utilizábamos el tirachinas”, detalla.

Durante las largas jornadas en el campo cogían higos de las higueras, jugaban con las bolas de pimientos, y presenciaban la elaboración de la conserva de tomate. “Más tarde, iba unos días a Águilas con mis primos Antonio Alberto y Jerónimo Gil Arcas”.

La mitad del verano lo pasaba en Totana, en el campo, y la otra mitad en Águilas, en la playa: “Mis padres alquilaban un piso y pasábamos unos días en la costa. Nos dedicábamos a buscar cangrejos y erizos entre las rocas, y de cuando en cuando localizábamos algún que otro pulpo”, añade.

Y a finales de los 60 llegaron los primeros biquinis: “Íbamos a la playa con paciencia, porque siempre aparecía un biquini de alguien que emigró a Francia y ahora había regresado. Era toda una novedad, porque las chicas de aquí llevaban unos bañadores con faldita”, recuerda.

Poco después, sus padres compraron un piso en Águilas. “Pasábamos los veranos por la mañana en la pescadería que estaba cerca de casa, disfrutando con la subasta del pescado, y chapuzándonos desde el muelle de madera en la prolongación donde atracaban los barcos que traían el pescado. Y por la tarde, íbamos de merienda a otras playas. Entonces, acudíamos al cine provistos de los correspondientes bocadillos para los descansos de la película, que entonces se hacían. Y, en ocasiones, nuestros padres nos alquilaban un bote de remos y dábamos vueltas por la bahía”.

Ya de mayor, rememora, “a comienzos de los años 60, íbamos al balneario por las tardes a jugar al dominó y a las cartas. Y por las noches, cuando nos dejaban, a bailar con las ‘mozicas’. Eran otros tiempos. Ahora, vas y vienes a Lorca en poco más de media hora, pero, entonces, la gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas, cargados con los colchones, las mesas, las sillas… Te llevabas prácticamente todo lo que necesitabas. Más tarde, lo hacías en autobús o un taxi, porque había muy pocos coches”.

En aquellos tiempos, evoca, los lorquinos “estaban todo el día en pijama en los balcones. No era habitual ir en pantalón corto, y para estar fresco, estabas en pijama”. Los que tenían casa en la playa solían invitar a la familia y los amigos a pasar unos días. “Mi padre nos compró un piso a mi hermana, y otro a mí. Eran un octavo y un noveno. Como aún no estaba casado, invitamos a mi casa a mis tíos Pío y Antonia y a sus hijos. Pusimos en las habitaciones literas, para que hubiera sitio para todos. Recuerdo que, con mis primos más mayores, Juan Carlos, María Pilar, Sansi, María Jesús… fuimos alguna vez de excursión a Mojácar. Varios años estuvieron veraneando con nosotros, hasta que se hicieron una casa en San Juan de los Terreros”.

A la playa íbamos, primero, en una furgoneta: “Un dos caballos. Y más tarde en un Seat 600 de color verde. Mi padre iba y venía cada día a Lorca. El vecindario al enterarse, le pedía que les llevase. Teníamos serios problemas, porque sólo había cuatro plazas y había muchas más peticiones. Algunos hasta se apuntaban y enfadaban si no había hueco. En aquel entonces la carretera que unía Lorca con Águilas era de tierra. Luego la asfaltaron, pero le dejaron las mismas curvas, y sólo echaron asfalto a los dos carriles, por lo que la cuneta se quedó muy baja y más de uno tuvo un accidente al caer en ella”.

El fin del verano lo marcaba la llegada de la festividad de la Virgen de las Huertas: “A mi madre, Presentación, le gustaba mucho la playa, pero siempre volvíamos para la ‘Feria chica’. En La Colonia, la mayoría éramos lorquinos. Estaban, Jacobo, los Miñarro Montoya, Pascual Pérez, los Rodríguez de Vera, los Pallareses, mi prima Joaquina, Muñoz Calero…”.

Y aún sigue veraneando en el mismo lugar: “Aquel piso que me compró mi padre lo vendimos, y nos adquirimos otro a 50 metros. Desde las alturas se divisa todo. Es espectacular”. Echa la vista atrás y recapitula: “Me encantaban las meriendas. Bocadillos de sobrasada de Los Quijales. Por cierto, que entonces era frecuente que pasaran avionetas promocionando determinados productos o empresas. Entre ellas, Nivea. Tiraba pelotas de goma que todos los jóvenes intentábamos coger. Nadábamos hasta lo más profundo para hacernos con ellas. Y, en aquellos días, también se promocionaba la fábrica de embutidos de Los Quijales con una gran pancarta, que aplaudíamos los lorquinos cuando pasaba”.

El faro, era otro de los atractivos. “Nos sentábamos y pasábamos un rato estupendo viendo como el mar rompía a sus piés. Y subíamos hasta el Castillo. También íbamos a la Playa de Matalentisco a merendar, andando, porque sólo había tres coches. Entonces, no había problemas de aparcamiento. Y en Águilas todo el mundo llevaba boina”.

Su ‘Verano Azul’ es, afirma categóricamente, “los que he vivido en esta pequeña playa de poniente denominada ‘La Colonia’. Denominación que tiene su origen en la colonia lorquina, ya que casi la totalidad de las casonas con marquesinas que habitaban la zona eran de familias de Lorca. Aquellos veranos de mi niñez aquí, en Águilas, pero también en Totana, los guardo con un especial cariño. Son, inolvidables. Son, recuerdos imborrables. Únicos”.