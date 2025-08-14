El Grandioso Desfile Íbero-Romano saca a las calles de Fortuna a más de 1.000 festeros

Las principales avenidas de Fortuna se transformarán mañana, a partir de las 19.30 h., en un escenario histórico con la celebración del XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano, el acto más esperado y multitudinario de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional.

Este desfile, organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos, reunirá este año por primera vez a más de 1.000 festeros que, ataviados con vestimentas de época, recorrerán las calles de la localidad en una recreación de la historia íbero y romana de Fortuna. En un Desfile que participarán carrozas, ballets y coreografías, bandas de música, gladiadores y las 11 asociaciones de Sodales que representan el pasado de la localidad en torno a sus aguas mineromedicionales.

Un viaje en el tiempo

El desfile comenzará a las 19:30 h en la Avenida Juan Carlos I y recorrerá las calles Purísima, Plaza Primero de Mayo, Avenida Juan Ramón Jiménez, Avenida Salzillo y Avenida Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero. Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un evento que transporta al público a la época del Imperio Íbero y Romano.

Además, cada una de las 11 asociaciones festeras participantes sorprenderá al público con coloridos trajes de época, bandas de música y coreografías que durante dos horas y media llevarán a Fortuna 2.000 años atrás.

El Desfile lo abrirán Ester Ruiz Martínez y Pedro Herrero Palazón (Adoradores de Venus), Festeros del Año 2025 ex-aequo por su dedicación durante muchos años al trabajo y la organización de las Fiestas de Sodales.

Protagonistas especiales serán las 11 Ninfas de las distintas asociaciones festeras. Embajadoras y el alma de la historia de Fortuna que lucirán trajes de época íbera y romana hechos y estrenados especialmente para la ocasión.

El XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano ofrece una oportunidad única para disfrutar de la historia, la cultura y la tradición de Fortuna.