El Grandioso Desfile Íbero-Romano saca a las calles de Fortuna a más de 1.000 festeros
Las principales avenidas se llenarán de historia, color y tradición en el acto cumbre de las Fiestas de Sodales, declaradas de Interés Turístico Regional
Las principales avenidas de Fortuna se transformarán mañana, a partir de las 19.30 h., en un escenario histórico con la celebración del XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano, el acto más esperado y multitudinario de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional.
Este desfile, organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos, reunirá este año por primera vez a más de 1.000 festeros que, ataviados con vestimentas de época, recorrerán las calles de la localidad en una recreación de la historia íbero y romana de Fortuna. En un Desfile que participarán carrozas, ballets y coreografías, bandas de música, gladiadores y las 11 asociaciones de Sodales que representan el pasado de la localidad en torno a sus aguas mineromedicionales.
Un viaje en el tiempo
El desfile comenzará a las 19:30 h en la Avenida Juan Carlos I y recorrerá las calles Purísima, Plaza Primero de Mayo, Avenida Juan Ramón Jiménez, Avenida Salzillo y Avenida Salvador Allende, finalizando en el Campamento Festero. Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un evento que transporta al público a la época del Imperio Íbero y Romano.
Además, cada una de las 11 asociaciones festeras participantes sorprenderá al público con coloridos trajes de época, bandas de música y coreografías que durante dos horas y media llevarán a Fortuna 2.000 años atrás.
El Desfile lo abrirán Ester Ruiz Martínez y Pedro Herrero Palazón (Adoradores de Venus), Festeros del Año 2025 ex-aequo por su dedicación durante muchos años al trabajo y la organización de las Fiestas de Sodales.
Protagonistas especiales serán las 11 Ninfas de las distintas asociaciones festeras. Embajadoras y el alma de la historia de Fortuna que lucirán trajes de época íbera y romana hechos y estrenados especialmente para la ocasión.
El XXVII Grandioso Desfile Íbero-Romano ofrece una oportunidad única para disfrutar de la historia, la cultura y la tradición de Fortuna.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil