Una escultura para rendir homenaje a las mujeres del sector conservero de Molina de Segura

El equipo de gobierno de Molina de Segura anuncia la puesta en marcha de un concurso artístico para la creación de una escultura que rinda un justo y merecido homenaje a las mujeres que desempeñaron un papel esencial en la industria conservera de la ciudad, pilar económico y social del municipio durante décadas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere preservar la memoria de aquellas generaciones de mujeres —reconocidas y anónimas— que, con esfuerzo incansable, habilidad y compromiso, garantizaron la calidad y prestigio de las conservas molinenses, contribuyendo al sustento de miles de familias y marcando profundamente la identidad de la ciudad. Muchas de ellas comenzaron su labor desde muy jóvenes, compaginando el trabajo en fábrica con las responsabilidades del hogar y dejando como legado valores de sacrificio, esfuerzo y orgullo por el trabajo bien hecho.

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha explicado que la escultura se ubicará en un lugar emblemático como el Parque de la Compañía, convirtiéndose en un espacio de memoria viva y permanente, donde la creatividad artística contribuya a que este legado inspire a las generaciones futuras.

Sustitución de un mural deteriorado por un homenaje digno

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, ha recordado que una de las obligaciones del equipo de gobierno es mantener los edificios públicos y los espacios municipales en óptimas condiciones de higiene y conservación. En este sentido, el mural “Estrellas en Conserva” —ubicado en la Plaza de España— presentaba graves daños, pérdida de color y elementos culturales rotos que nunca fueron repuestos durante los 7 años del anterior equipo de gobierno, pasando de ser un homenaje vivo a un símbolo de abandono.

“Lo único que quedaba en pie era la placa, probablemente lo que realmente molesta al anterior equipo de gobierno. No podíamos seguir exhibiendo el deterioro como ejemplo de cómo dejaron la ciudad. Nuestra actuación ha puesto fin a esa imagen de abandono, recuperando la dignidad que deben tener nuestros espacios públicos”, ha afirmado el alcalde.