Dama Juana estrena su palmarés con el torneo de fútbol sala Fiesta de la Vendimia

Organizado por la Peña el Mosto se ha celebrado el torneo mixto Fiestas de la Vendimia 2025 con la participación de siete peñas.

La peña Dama Juana ha estrenado su palmarés deportivo con una victoria por 2-0 ante el Albal. En semifinales cayeron la Unión de Campesinos y Ganaderos y, el Mosto, respectivamente.

Torneo deportivo animado con mucha afluencia de público en palabras de Óscar Martínez de la peña organizadora, ya que al cambiarlo por la tarde ha sido acertado.

Tenis de mesa y badmintón

Finalizados los torneos de tenis de mesa y badmintón los ganadores han sido Juan Sergio Hernández y Jesús Ortuño