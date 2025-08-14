Dama Juana estrena su palmarés con el torneo de fútbol sala Fiesta de la Vendimia
Organizado por la Peña el Mosto se ha celebrado el torneo mixto Fiestas de la Vendimia 2025 con la participación de siete peñas.
La peña Dama Juana ha estrenado su palmarés deportivo con una victoria por 2-0 ante el Albal. En semifinales cayeron la Unión de Campesinos y Ganaderos y, el Mosto, respectivamente.
Torneo deportivo animado con mucha afluencia de público en palabras de Óscar Martínez de la peña organizadora, ya que al cambiarlo por la tarde ha sido acertado.
Tenis de mesa y badmintón
Finalizados los torneos de tenis de mesa y badmintón los ganadores han sido Juan Sergio Hernández y Jesús Ortuño
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil