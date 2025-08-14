Speedcubing
Cehegín acoge el Begastri Open 2025: la élite del Speedcubing se reúne este fin de semana
En la cita participarán algunos de los mejores speedcubers de España en todas las categorías oficiales
E. Soler
El Centro Cultural Adolfo Suárez de Cehegín será escenario, los próximos 15, 16 y 17 de agosto, de una de las competiciones más esperadas del calendario nacional: el Begastri Open 2025. El evento reunirá a 50 competidores llegados desde distintos puntos de España —como Barcelona, Bilbao, Mallorca o Zaragoza— y también desde países como Grecia y Alemania.
El evento reunirá a 50 competidores llegados desde distintos puntos de España —como Barcelona, Bilbao, Mallorca o Zaragoza— y también desde países como Grecia y Alemania
Organizado por José Sánchez García, con el apoyo de las concejalías de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Cehegín, que dirigen Lolo García y José Antonio Zafra, la Asociación Española de Speedcubing y colaboradores como Bar Tiope, Obras Pepe Rodríguez, Club de Petanca Begastri, Transportes Las Maravillas o Serobra, el Begastri Open 2025 promete ser un espectáculo de altísimo nivel. No en vano, las inscripciones se agotaron en tan solo 12 horas.
El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver diferentes modalidades del cubo de Rubik en el menor tiempo posible
En la cita participarán algunos de los mejores speedcubers de España en todas las categorías oficiales. El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver diferentes modalidades del cubo de Rubik en el menor tiempo posible. Esta actividad está regulada por la World Cube Association (WCA), que establece las normas y formatos de competición a nivel internacional.
El evento contará con la presencia de tres de los nueve delegados oficiales de la WCA en España: Josete Sánchez, Raúl Cuevas Castillo y Álvaro Aguilar Salobreña, quienes velarán por el correcto desarrollo de la competición.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil