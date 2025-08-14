Cehegín acoge el Begastri Open 2025: la élite del Speedcubing se reúne este fin de semana

El Centro Cultural Adolfo Suárez de Cehegín será escenario, los próximos 15, 16 y 17 de agosto, de una de las competiciones más esperadas del calendario nacional: el Begastri Open 2025. El evento reunirá a 50 competidores llegados desde distintos puntos de España —como Barcelona, Bilbao, Mallorca o Zaragoza— y también desde países como Grecia y Alemania.

Organizado por José Sánchez García, con el apoyo de las concejalías de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Cehegín, que dirigen Lolo García y José Antonio Zafra, la Asociación Española de Speedcubing y colaboradores como Bar Tiope, Obras Pepe Rodríguez, Club de Petanca Begastri, Transportes Las Maravillas o Serobra, el Begastri Open 2025 promete ser un espectáculo de altísimo nivel. No en vano, las inscripciones se agotaron en tan solo 12 horas.

En la cita participarán algunos de los mejores speedcubers de España en todas las categorías oficiales. El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver diferentes modalidades del cubo de Rubik en el menor tiempo posible. Esta actividad está regulada por la World Cube Association (WCA), que establece las normas y formatos de competición a nivel internacional.

El evento contará con la presencia de tres de los nueve delegados oficiales de la WCA en España: Josete Sánchez, Raúl Cuevas Castillo y Álvaro Aguilar Salobreña, quienes velarán por el correcto desarrollo de la competición.