Speedcubing

Cehegín acoge el Begastri Open 2025: la élite del Speedcubing se reúne este fin de semana

En la cita participarán algunos de los mejores speedcubers de España en todas las categorías oficiales

Durante la última competicion celebrada en el municipio

Durante la última competicion celebrada en el municipio / La Opinión

E. Soler

Cehegin

El Centro Cultural Adolfo Suárez de Cehegín será escenario, los próximos 15, 16 y 17 de agosto, de una de las competiciones más esperadas del calendario nacional: el Begastri Open 2025. El evento reunirá a 50 competidores llegados desde distintos puntos de España —como Barcelona, Bilbao, Mallorca o Zaragoza— y también desde países como Grecia y Alemania.

El evento reunirá a 50 competidores llegados desde distintos puntos de España —como Barcelona, Bilbao, Mallorca o Zaragoza— y también desde países como Grecia y Alemania

Organizado por José Sánchez García, con el apoyo de las concejalías de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Cehegín, que dirigen Lolo García y José Antonio Zafra,  la Asociación Española de Speedcubing y  colaboradores como Bar Tiope, Obras Pepe Rodríguez, Club de Petanca Begastri, Transportes Las Maravillas o Serobra, el Begastri Open 2025 promete ser un espectáculo de altísimo nivel. No en vano, las inscripciones se agotaron en tan solo 12 horas.

El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver diferentes modalidades del cubo de Rubik en el menor tiempo posible

En la cita participarán algunos de los mejores speedcubers de España en todas las categorías oficiales. El speedcubing es la disciplina que consiste en resolver diferentes modalidades del cubo de Rubik en el menor tiempo posible. Esta actividad está regulada por la World Cube Association (WCA), que establece las normas y formatos de competición a nivel internacional.

El evento contará con la presencia de tres de los nueve delegados oficiales de la WCA en España: Josete Sánchez, Raúl Cuevas Castillo y Álvaro Aguilar Salobreña, quienes velarán por el correcto desarrollo de la competición.

Cartel Begastri Sponsors (1) page 0001

Cartel Begastri Sponsors (1) page 0001 / La Opinión

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
  2. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  3. El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
  4. Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
  5. El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
  6. Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
  7. Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
  8. El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil

Cehegín acoge el Begastri Open 2025: la élite del Speedcubing se reúne este fin de semana

Cehegín acoge el Begastri Open 2025: la élite del Speedcubing se reúne este fin de semana

La Copa lanza la séptima edición de su Concurso de Cortos y Vídeos Promocionales

La Copa lanza la séptima edición de su Concurso de Cortos y Vídeos Promocionales

El Ayuntamiento de Caravaca oferta más de 700 plazas dentro de su programa de actividades deportivas para la población adulta

El Ayuntamiento de Caravaca oferta más de 700 plazas dentro de su programa de actividades deportivas para la población adulta

El toreo alegre de Joselito de Córdoba se premia con la Puerta Grande

El toreo alegre de Joselito de Córdoba se premia con la Puerta Grande

Juan Pérez Gil: “La gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas cargados con los colchones”

Juan Pérez Gil: “La gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas cargados con los colchones”

El agua de las playas de Águilas tiene una calidad "excelente"

El agua de las playas de Águilas tiene una calidad "excelente"

Dama Juana estrena su palmarés con el torneo de fútbol sala Fiesta de la Vendimia

Dama Juana estrena su palmarés con el torneo de fútbol sala Fiesta de la Vendimia

Cientos de personas claman contra la incineradora de residuos sanitarios y piden un consultorio 24 horas en Los Alcázares

Cientos de personas claman contra la incineradora de residuos sanitarios y piden un consultorio 24 horas en Los Alcázares
Tracking Pixel Contents